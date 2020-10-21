Сохранить донскую рыбу поможет предложение депутатов Заксобрания Ростовской области

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили, как помочь рыбному хозяйству региона. Фото: пресс-службы ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялось заседание комитета Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. На нем парламентарии обсудили важную проблему - дноуглубительные работы по расчистке донных отложений на внутренних водных путях, имеющих рыбохозяйственное значение.

УГРОЗА БЕЗВОЗРАТНОЙ УТРАТЫ АКВАТОРИИ

Дело в том, что на данный момент для их проведения не требуется особое разрешение, не закреплен и порядок согласования таких работ.

По мнению депутатов Заксобрания региона, проведение дноуглубительных работ без получения спецразрешения создает угрозу полной и безвозвратной утраты акватории нижнего течения реки Дон как водного объекта рыбохозяйственного назначения.

Кроме того, регулярные дноуглубительные работы не только нарушают условия естественного воспроизводства водных биологических ресурсов, но и попросту сводят к нулю эффективность мероприятий, направленных на их искусственное воспроизводство.

Именно поэтому донские парламентарии рассмотрели проект обращения в федеральные органы власти в части установления порядка согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке донных отложений на внутренних водных путях, имеющих рыбохозяйственное значение. В подготовке документа приняли участие все депутаты профильного комитета.

РЫБОЛОВСТВО - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОМЫСЛОВ

По мнению депутатов, закрепление в федеральном законодательстве требования о необходимости согласования проведения дноуглубительных работ с органом исполнительной власти в области рыболовства минимизирует последствия пагубного влияния таких работ на воспроизводство водных биологических ресурсов.

- Этот важный вопрос был предложен для обсуждения в апреле минувшего года, когда мы слушали информацию о деятельности Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, - рассказал председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Парламентарий особо подчеркнул, что рыболовство - один из старейших донских промыслов. В частности, в нашем регионе производят рыбпродукцию на любой вкус. Это и вяленая рыба, и копченая, и соленая, и балычные изделия, и нарезка в вакуумной упаковке, а также пресервы и большое разнообразие рыбных консервов. В том числе и поэтому рыбохозяйственному комплексу депутаты уделяют особое значение.

- Донской край традиционно считается одним из ключевых производителей и поставщиков речной рыбы на отечественный потребительский рынок. И для нас, депутатов донского парламента, важным является сохранение биологических ресурсов в водных объектах бассейна реки Дона, - прокомментировал Вячеслав Василенко.

ДОСТИЖЕНИЯ ЕСТЬ

Поэтому депутаты донского парламента обратились к Правительству России, Совету Федерации РФ и Государственной Думе с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ в части установления порядка согласования и выдачи специальных разрешений на проведение дноуглубительных работ по расчистке донных отложений на внутренних водных путях, имеющих рыбохозяйственное значение.

Напомним, что в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года отмечено, что рыбохозяйственный комплекс является одним из основных движущих направлений отечественной экономики и оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, обеспечение которого в долгосрочной перспективе является первостепенной задачей.

Таким образом, решение обозначенной донскими депутатами проблемы является важным не только для эффективного развития рыбохозяйственного комплекса в Ростовской области и других регионах, но в целом для всей экономики страны.

К слову, серьезным достижением донских парламентариев уже является внесение поправок в Водный кодекс РФ, благодаря которым рыбным хозяйствам теперь не нужно платить за забор воды из рек и водоемов.

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