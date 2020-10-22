Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 октября 2020 года: число зараженных увеличилось на 292 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 292 человека Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 22 октября прирост за сутки - 292 человека.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 27 467 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 292 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находится 151 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 690 дончан. Выздороветь удалось 21 889 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 653,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (95), Новошахтинске (54), Гукове (17), Аксайском районе (15), Шахтах (12), Верхнедонском (12), Неклиновском (12), Орловском (11), Семикаракорском (11) районах, Новочеркасске (4), Таганроге (4), Ремонтненском (4), Шолоховском (4) районах, Звереве (3), Азовском (3), Кагальницком (3), Мясниковском (3), Октябрьском (3), Сальском (3) районах, Батайске (2), Волгодонске (2), Багаевском (2), Боковском (2), Дубовском (2), Миллеровском (2) районах, Азове (1), Каменске-Шахтинском (1), Волгодонском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Песчанокопском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 49,7 % - от 46 до 65 лет, 14,4 % - от 66 до 79 лет, 3,4 % - старше 80 лет, 2 % - дети. В стационарах содержатся 2 155 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали десять женщин в возрасте 48, 52, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83 и 85 лет и трое мужчин – 60, 61 и 67 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 15 248 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 86,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 102,05 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 024 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 849,51 тысячи исследований.

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