Облачная и пасмурная погода 22 октября ожидает ростовчан

В Ростове целый день будет стоять пасмурная погода Фото: "КП" Архив

Целый день в донской столице будет пасмурно, а к вечеру ростовчанам и вовсе следует ожидать выпадения осадков. Кроме того, усилится ветер, но он будет относительно теплым. А днем и вовсе можно сделать какую-нибудь глупость , а всю вину свалить на разразившуюся магнитную бурю.

В утренние часы будет довольно-таки холодно - от плюс 6 до 11 градусов, днем столбик термометров достигнут отметки от плюс 14 до 15 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до 13 градусов. В четверг, 22 октября, в донской столице будет стоять в основном пасмурная и облачная погода. Небо целый день будет затянуто густыми серыми тучами, но дождь стоит ожидать только поздним вечером.

Ветер сегодня сменит два направления - южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 89 процентов.

Небольшая магнитная буря разразится днем но быстро утихнет.

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Температура опустится почти до нулевой отметки.

АЛЛО!

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