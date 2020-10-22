Тесты на коронавирус — какие бывают и чем отличаются: рассказали ростовские медики

Сейчас платные клиники предлагают широкий выбор тестов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале пандемии ростовчане сдавали тесты в государственных больницах по назначению врача. Сейчас платные клиники предлагают широкий выбор: экспресс-тесты, тесты на антитела и ПЦР. Заместитель главного врача по лечебной части детской поликлиники № 4 Ростова-на-Дону Елена Захливная рассказала, в каком случае лучше выбрать каждую из этих процедур.

ПЦР-ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

ПЦР-тесты выявляют часть структуры вируса - рибонуклеиновую кислоту (РНК). Тест показывает, болеет ли пациент коронавирусом прямо сейчас.

Как проводится: медик специальным ватным зондом берет мазок со слизистых носа и глотки. После этого анализы смачивают в специальном растворе в пробирке. Таким образом, можно выделить частицы коронавируса.

ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА М и G

Тест на антитела определяет, успела ли ответить ваша иммунная система. Это возможно, если вы болеете давно или уже переболели опасным вирусом.

Так, иммуноглобулины М появляются примерно на 14 день с момента заболевания. Они говорят о том, болезнь — в самом разгаре.

Постепенно эти антитела М снижаются, и начинают выделяться G. Если у вас нашли и М, и G, вы заразились около месяца назад, уже переболели. Если есть только G, болезнь протекала давно — от месяца до полугода назад. Вообще, антитела G сохраняются навсегда. Однако происходит ли это в случае с коронавирусом, пока неизвестно.

Как проводится: Нужно сдать кровь из вены. При этом, если вы сдали анализы на в начале болезни, тест антитела не покажет.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

Результат экспресс-теста можно узнать уже через полчаса. Однако они не дают много информации и требуют подтверждения.

Как проводится: мазок или же кровь из пальца

ОДНОГО ХВАТИТ?

Если у человека подтвердился коронавирус, в государственной поликлинике должны выдать направление на пересдачу. Анализы возьмут еще дважды, чтобы пронаблюдать за тем, как проходит болезнь.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ТЕСТОМ?

В основном, многие хотят сдать тест в понедельник, когда возвращаются с отдыха. Просто люди в одно время хотят узнать, как провели выходные. Сейчас очередей нет, потому что открыли дополнительные пункты забора анализов.

ДЕНЕЖКИ

Сколько стоит сдать тест в коммерческих клиниках Ростова-на-Дону*

ПЦР-тест - от 1 800 рублей.

Двойной тест на антитела (М и G) — 2 500 рублей.

Экспресс-тест — от 3080 рблей

* В целом, прайсы у различных клиник варьируются. Записываться советуют заранее. Уточнять цену нужно по телефону в конкретной клинике.