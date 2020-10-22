В Ростовской области внедрят двухкомпонентный раздельный сбор мусора

В донском парламенте прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Фото: пресс-служба ЗС РО

В донском парламенте в четверг, 22 октября, прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Участники мероприятия обсудили реализацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории донского региона.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области напомнили, что поэтапный переход на новую систему обращения с отходами реализуется в Ростовской области с 1 января 2019 года. Для внедрения этого проекта, по словам зампредседателя ЗС РО - председателя комитета по строительству Александра Скрябина, в областное законодательство были внесены необходимые корректировки.

Так, были установлены соответствующие тарифы и нормативы.

Сейчас в регионе ведется контроль за транспортировкой и сокращением объема отходов. Активно приобретаются контейнеры, и благоустраиваются новые площадки для них.

Но есть и ряд нерешенных вопросов.

- В частности, во время избирательной кампании 2020 года жители региона сообщали об отсутствии графика вывоза мусора, ненадлежащем состоянии и необходимости создания новых контейнерных площадок. Ряд проблем есть и у региональных операторов по обращению с отходами. Их работу усложняют незаконные перевозчики, услугами которых пользуются жители. Зачастую мусор, вывезенный частником, оказывается не на полигоне, а в ближайшем овраге или лесополосе, - сообщил Александр Скрябин.

Периодически предприниматели оставляют отходы на контейнерных площадках, предназначенных для использования жителями.

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Один из вопросов, которые подняли на дискуссионной площадке парламентарии, касался формирования системы раздельного накопления отходов с целью вторичной переработки. Это позволит снизить как количество мусора, так и его негативное воздействие на окружающую среду.

В 2022 году в Ростовской области будет полностью завершено строительство восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, которые займутся переработкой мусора. Для повышения эффективности их работы потребуется создание двухкомпонентной системы накопления отходов с разделением на органические и неорганические.

Эта инициатива была поддержана федеральным министерством природных ресурсов и уже начала внедряться на территории донского края.

ИТОГИ РАБОТЫ

- После заседания «Открытой трибуны» участники составят перечень рекомендаций, который направят в органы исполнительной власти региона и муниципалитетов, а также региональным операторам. Уверен, что решение вопросов, которые были подняты сегодня во время обсуждения, будет направлено на совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, улучшение экологической обстановки в регионе, - заявил Александр Скрябин.

Отметим, что реализация системы обращения с твердыми коммунальными отходами находится в постоянном поле зрения донских парламентариев. Так, благодаря работе депутатов областного Законодательного собрания в Ростовской области начали работу горячие линии региональных операторов.