Коронавирус в Ростовской области новости на 23 октября: очередной рекорд по числу умерших

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 23 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

23 октября в Ростовской области сообщили, что за последние сутки врачи выявили еще 299 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже более 28 тысяч человек. За весь период пандемии выздоровели 22641 пациентов, а за минувшие 24 часа - 359.

На данный момент лечение в стационарах получают 2153 человек. В тяжелом состоянии - 173. Они подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки зафиксирован очередной рекорд по числу умерших - 15 человек.

Это восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет, а также семеро мужчин - от 55 до 92 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания сердца и других органов. Таким образом, за весь период пандемии от инфекции скончались уже 719 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются более 15 тысяч жителей Дона. Всего врачи обследовали почти 103 тысячи человек.

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