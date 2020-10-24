Собака помогла ростовчанину встретить свою судьбу

Сергей и Елизар работают в ОМОНе. . Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Собака — лучший друг человека. А в случае с Сергеем - мужчина работает в ОМОН, где не положено называть фамилии сотрудников - она еще и напарник. Более того, благодаря любви к животным, ростовчанин еще и встретил свою вторую половинку.

ДЕЛО СЛУЧАЯ

Елизара - так зовут черного, как смоль с бородой и челкой «сотрудника» ОМОНа на транспорте - видит каждый, кто бывает на перроне Главного ж/д вокзала Ростова-на-Дону. Но чтобы попасть на ответственную службу, лохматый проходил жесткий отбор, можно сказать, с самого рождения.

- Я с детства был знаком с различными породами служебных собак – немецкими овчарками, доберманами, - рассказал Сергей. - Мой отец - инструктор-дрессировщик в системе Российской кинологической федерации. Во многом именно этот фактор и сыграл свою роль, когда после службы в армии передо мной встал выбор профессии. Я занимался в основном немецкими овчарками. Со одной по кличке Хеня мы даже участвовали в соревнованиях и заняли первое место в ЮФО. А когда пришел на службу в ОМОН на транспорте Росгвардии по Ростовской области, то моим напарником тоже стала немецкая овчарка. Однако, я понимал, что собака возрастная и нужно готовить ей смену. Причем, нового напарника хотел воспитать сам. Выбрать его помог случай.

ПОЗНАКОМИЛ РИЗЕНШНАУЦЕР

Молодой кинолог помогал отцу в преподавательской деятельности. И тоже давал уроки заводчикам служебных пород. Однажды на занятия с годовалым и черным, как смоль ризеншнауцером пришла симпатичная девушка. Сергей сразу обратил внимание на то, что новый ученик, который, кстати, тоже относится к категории служебных собак, очень смышленый, с прекрасным набором качеств и после соответствующего обучения мог бы подойти для службы. Вышло так, что во время занятий Сергей и хозяйка «шнауцера» очень понравились друг другу настолько, что вскоре поженились.

А вот познакомившему их питомцу, все же было не суждено заступить на службу - возникли трудности с переключением на запах искомого вещества. Тогда Сергей решил, что, возможно, потомки этого пса переймут все его отменные качества, и из кого-то из них можно будет воспитать себе нового напарника. Так и вышло: когда псу подобрали пару, и появился выводок щенят, кинолог нашел среди них того, кого так долго искал.

От профессионализма этой парочки зависит безопасность многих людей. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ЛУЧШИЙ ИЗ ШЕСТИ

- Елизар оказался самым социально ориентированным из шести щенков. Тянулся к людям, очень любил и любит «апортики» (догонять и приносить мячики, - прим. автр.), а еще обладал концентрацией качеств, необходимых для службы, - говорит Сергей. - Я воспитывал его сам. Готовил и обучал. Брал с разрешения руководства на службу и занимался с ним, когда было свободное время. После он сдал все необходимые экзамены и сейчас заменил отправленного на заслуженный отдых моего прежнего напарника.

Специализация Елизара – поиск оружия и взрывчатки. Результаты показывает отличные. И задорная челка до самых глаз, ему в этом совершенно не мешает. В служебные обязанности Сергея и его необычного напарника входит проверка территории и транспорта на железнодорожных вокзалах и в аэропорту. Направление на сегодняшний день - одно из самых актуальных и ответственных. Не зря пассажиры с таким любопытством и вниманием наблюдают за их работой. Ведь от чуткого носа необычного лохматого «сотрудника» зависит безопасность сотен людей.

А побеседовать с Сергеем нам удалось как раз в короткий промежуток отдыха после очередного ответственного обхода на железнодорожных вокзалах. И ризеншнауцер Елизар, решив, что опять выезд, прямо так и рвался работать. Но пока жизнь не предоставила новобранцу повод особо отличиться. Но это, ведь, и хорошо! Значит, в Ростове все спокойно.

НАША СПРАВКА

Ризеншнауцер – это собака-универсал, выведенная на Юге Германии изначально для пастушьей, охранной деятельности. А затем хорошо себя зарекомендовашая и в сыскной деятельности. Считается, что эта порода отличается сильным характером, хорошим интеллектом, и даже отличной памятью на лица людей. Ризеншнауцеры трудоголики с хорошими рабочими качествами. Не зря ее любят представители силовых структур. Такая собака требует внимания и особой дрессуры. И, да, у нее очень необычная фактурная внешность.