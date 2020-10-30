Коронавирус в Ростовской области, новости на 30 октября: скончались еще 15 человек

Коронавирус в Ростовской области, новости на 30 октября 2020 года.

По состоянию на 30 октября в Ростовской области выявили еще 310 случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных в регионе превысило 30 тысяч человек. По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 296 жителей, а всего - 24166.

Большинство новых случаев зафиксировали в Ростове-на-Дону, за ним идет Новошахтинск и Орловский район. На данный момент по всей области более двух тысяч человек получают лечение в стационарах. В тяжелом состоянии - 166 пациентов. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

За минувшие 24 часа скончались еще 15 человек. Это семь женщин в возрасте от 38 до 83 лет, а также восемь мужчин - от 38 до 72 лет. У всех медики выявили хронические заболевания. Всего за время пандемии в результате заражения инфекцией умерло 820 жителей Дона.

На данный момент, под медицинским наблюдением находятся 17386 человек. Врачи обследовали более 106 тысячи.

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