Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020: прямая онлайн трансляция 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020. Фото: ФК "Ростов"

Уже завтра, 31 октября состоится матч между ФК "Спартак" и ФК "Ростов". Игра для донской команды пройдет на выезде в Москве. Старт намечен на 16:30. Важно сказать, что по решению столичных властей, на трибуны стадиона не допустят зрителей. Все дело в ухудшении ситуации по коронавирусу.

СОСТАВЫ

На данный момент обе команды ведут активные тренировки, готовятся к важному матчу. Сейчас в "Ростове" - большая перестройка в составе. После трансферного окна появились новые, именитые футболисты из Швеции и Норвегии. К сожалению, в матче не сможет принять участие Норманн. Он получил травму во время игры за национальную сборную.

Однако значительное усиление состав получит благодаря Роману Еременко, который изначально не должен был ехать в Москву. В матче против "Химок" он получил красную карточку и покинул поле. Накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника. По итогам заседания было принято решение отменить красную карточку и признать решение арбитра Василия Казарцева ошибочным.

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин.

ПРОГНОЗ

Очень большая вероятность, что на поле выйдут игроки "молодежки", который совсем недавно дебютировали в РПЛ. Среди них Тугарев и Сохиев. Они хорошо показали себя в предыдущих матчах.

Так или иначе, но большинство футбольных экспертов сходятся во мнении, что "Ростов" проиграет. "Спартак" в свою очередь набрал обороты. Команда выиграла четыре матча из пяти последних и имеет психологическое и физическое преимущество перед соперниками. Эксперты считают, что матч может закончится с небольшим перевесом в пользу хозяев.

Судить матч будет Виталий Мешков. VAR - Шадыханов, AVAR - Стипиди. Ассистенты судьи - Николай Богач, Александр Кудрявцев, резервный - Антон Анопа.