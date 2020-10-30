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Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020: прямая онлайн трансляция 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020: прогноз, составы, ход матча
Дадаян Давид
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Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020. Фото: ФК "Ростов"

Матч ФК "Спартак" - ФК "Ростов" 31 октября 2020. Фото: ФК "Ростов"

Уже завтра, 31 октября состоится матч между ФК "Спартак" и ФК "Ростов". Игра для донской команды пройдет на выезде в Москве. Старт намечен на 16:30. Важно сказать, что по решению столичных властей, на трибуны стадиона не допустят зрителей. Все дело в ухудшении ситуации по коронавирусу.

СОСТАВЫ

На данный момент обе команды ведут активные тренировки, готовятся к важному матчу. Сейчас в "Ростове" - большая перестройка в составе. После трансферного окна появились новые, именитые футболисты из Швеции и Норвегии. К сожалению, в матче не сможет принять участие Норманн. Он получил травму во время игры за национальную сборную.

Однако значительное усиление состав получит благодаря Роману Еременко, который изначально не должен был ехать в Москву. В матче против "Химок" он получил красную карточку и покинул поле. Накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел удаление полузащитника. По итогам заседания было принято решение отменить красную карточку и признать решение арбитра Василия Казарцева ошибочным.

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин.

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин.

ПРОГНОЗ

Очень большая вероятность, что на поле выйдут игроки "молодежки", который совсем недавно дебютировали в РПЛ. Среди них Тугарев и Сохиев. Они хорошо показали себя в предыдущих матчах.

Так или иначе, но большинство футбольных экспертов сходятся во мнении, что "Ростов" проиграет. "Спартак" в свою очередь набрал обороты. Команда выиграла четыре матча из пяти последних и имеет психологическое и физическое преимущество перед соперниками. Эксперты считают, что матч может закончится с небольшим перевесом в пользу хозяев.

Судить матч будет Виталий Мешков. VAR - Шадыханов, AVAR - Стипиди. Ассистенты судьи - Николай Богач, Александр Кудрявцев, резервный - Антон Анопа.

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