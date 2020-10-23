Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 октября 2020 года:

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 297 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 октября прирост за сутки - 297 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 27 840 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 297 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 154 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 704 дончан. Выздороветь удалось 22 282 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 662,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (144), Новошахтинске (56), Новочеркасске (19), Звереве (16), Азове (15), Белокалитвинском (10), Сальском (5) районах, Волгодонске (5), Батайске (4), Гукове (4), Шахтах (3), Неклиновском (3), Азовском (2) районах, Таганроге (2), Красносулинском (2), Песчанокопском (2), Каменском (1), Мартыновском (1), Октябрьском (1), Тарасовском (1), Усть-Донецком (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,8 % - от 46 до 65 лет, 18,9 % - от 66 до 79 лет, 6 % - старше 80 лет, 2 % - дети. В стационарах содержатся 2 140 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 50, 54, 65, 67, 73, 81 и 82 лет и семеро мужчин – 52, 53, 61, 73, 80, 85 и 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 15 481 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 87,05 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 102,53 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 053 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 858,57 тысячи исследований.

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