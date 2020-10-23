Тепло снова ненадолго вернется в Ростов

В Ростове будет пасмурно и тепло Фото: "КП" Архив

В донской столице слегка потеплеет. Но погода будет достаточно обманчивой - столбики термометров поползут вверх, но поднимется сильный ветер. Кроме того, погода будет стоять пасмурная и облачная.

В утренние часы будет довольно-таки холодно - от плюс 12 до 14 градусов, днем столбик термометров достигнут отметки плюс 17 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до 14 градусов. В пятницу, 23 октября, в донской столице будет стоять в основном пасмурная и облачная погода. Небо целый день будет затянуто густыми серыми тучами, но дождь стоит ожидать только поздним вечером.

Ветер сегодня сменит два направления - южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 757-759 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 92 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Днем ненадолго разразится небольшая магнитная буря.

АЛЛО!

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