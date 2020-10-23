Тепло снова ненадолго вернется в Ростов

В Ростове будет пасмурно и тепло
Фото: "КП" Архив
В донской столице слегка потеплеет. Но погода будет достаточно обманчивой - столбики термометров поползут вверх, но поднимется сильный ветер. Кроме того, погода будет стоять пасмурная и облачная.
В утренние часы будет довольно-таки холодно - от плюс 12 до 14 градусов, днем столбик термометров достигнут отметки плюс 17 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до 14 градусов. В пятницу, 23 октября, в донской столице будет стоять в основном пасмурная и облачная погода. Небо целый день будет затянуто густыми серыми тучами, но дождь стоит ожидать только поздним вечером.
Ветер сегодня сменит два направления - южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-13 метров в секунду.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 757-759 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 92 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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Днем ненадолго разразится небольшая магнитная буря.
АЛЛО!
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