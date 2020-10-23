Депутаты гордумы Ростова-на-Дону: «Необходимо развивать систему долговременного ухода за пожилыми людьми»

Депутаты гордумы обсудили долговременный уход за пожилыми людьми. Фото: пресс-служба городской администрации

Депутаты городской думы рассмотрели вопрос о мероприятиях по внедрению долговременного ухода за пожилыми людьми и за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

О текущей ситуации депутатам рассказал заместитель директора департамента социальной защиты населения города Константин Середа. Он отметил, что в донской столице увеличивается число пожилых людей. И проблема долговременного ухода за пожилыми людьми, которые не в состоянии полностью себя обслуживать, особенно актуальна. Необходимо создание комплексной системы, сочетающей социальные и медицинские услуги с предоставлением мер социальной поддержки.

В этом году в донской столице начали реализовывать региональный проект «Старшее поколение», на который выделили больше 25 миллионов рублей. Эти деньги идут на оплату труда сотрудникам и материально-техническое снабжение муниципальных учреждений социального обслуживания населения Ворошиловского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов Ростова. Отметим, в этих учреждениях пожилым людям оказывают в том числе и медицинские услуги.

Также для организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами заключены межведомственные соглашения с рядом городских поликлиник и больницей.

В городе открыта первая школа обучения навыкам общего ухода за пожилыми и инвалидами. Здесь рассказывают родственникам, как правильно ухаживать за своими близкими преклонного возраста. Обучение технологии оказания долговременной помощи прошли и соцработники.

Константин Середа подчеркнул, что система долговременного ухода принципиально отличается от прежних форм социального обслуживания. Так как большинство пожилых людей предпочитают получать уход на дому, в привычной обстановке, эта система предполагает создание новых механизмов. В частности, необходимо увеличивать число соцработников и медсестер, а также оказывать поддержку семьям, осуществляющим уход за пожилыми родственниками в домашних условиях.

- Это жизненно важная проблема для очень многих ростовских семей, - подчеркнула на депутатских слушаниях председатель Ростовской-на-Дону городской думы - глава города Зинаида Неярохина. - Поэтому нам необходимо поскорее внедрять систему долговременного ухода, расширяя сферу ее применения.

По словам председателя комиссии гордумы по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения Юлии Порутчиковой, работа над созданием комплексной системы ведется большая, но нагрузка на социальных работников сильно возросла. Это обусловлено в том числе и пандемией.

В решении, принятом городской думой, депутаты обязали департамент социальной защиты населения города в срок до 31 декабря этого года обеспечить заключение соглашений между муниципальными учреждениями здравоохранения и социального обслуживания населения о взаимодействии по выявлению пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в оказании гериатрической помощи.

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