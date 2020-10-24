Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 октября 2020 года: коэффициент распространения инфекции снова стал расти

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 299 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 24 октября прирост за сутки - 299 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 28 139 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 299 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 173 человека. Врачи не смогли спасти жизни 719 дончан. Выздороветь удалось 22 641 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 669,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (113), Неклиновском районе (29), Новошахтинске (21), Гукове (16), Аксайском (14), Семикаракорском (14) районах, Таганроге (13), Азовском районе (12), Мясниковском районе (9), Азове (6), Матвеево-Курганском (5), Сальском (5), Тацинском (4) районах, Волгодонском (4), Новочеркасске (4), Шахтах (4), Батайске (3) Октябрьском (3), Белокалитвинском (2), Каменском (2), Мартыновском (2), Миллеровском (2), Милютинском (2), Шолоховском (2), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Красносулинском (1), Песчанокопском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) районах, Звереве (1), Каменске-Шахтинском (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,5 % - от 46 до 65 лет, 19,19 % - от 66 до 79 лет, 7 % - старше 80 лет, 0,7 % - дети. В стационарах содержатся 2 153 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин в возрасте 56, 62, 64, 65, 71, 76, 79 и 80 лет и семеро мужчин – 55, 60, 61, 69, 70, 83 и 92 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 15 694 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 87,28 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 102,97 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 114 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 867,68 тысячи исследований.

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