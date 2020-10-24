Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону 24 октября 2020: как теперь будем жить

В Ростове-на-Дону вновь изменили ограничительные меры Фото: Дмитрий Дмитриев

Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону 24 октября 2020: в субботу вступили в силу изменения, касавшиеся списка ограничительных мер в регионе. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Рассказываем, как с субботы изменится жизнь региона. Итак, первым делом, людям старше 65 лет вновь разрешили работать на производстве. Однако, это касается лишь тех сотрудников, кто трудится в градообразующих предприятиях.

Также власти региона сообщили, что граждан в возрасте 65 лет и старше, а также тех, кто имеет ряд хронических заболеваний, следует перевести на дистанционный режим работы.

Поправки уточняют режим работы ночных заведений. Теперь рестораны закрываются, как и раньше, в 22.00, а открываются в семь утра. То есть «на вынос» ночью работать такие заведения не смогут.

В регионе запретили митинги.

Работодателям необходимо перевести 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Религиозным объединениям рекомендуют приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

Отметим, что кинотеатры работают по-прежнему. Правда, билеты на сеанс теперь продают только онлайн. Не закрыты пока и спортивные залы.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на 24 октября от ковида умерли 15 человек. Заболели за сутки больше 300.

Также, по официальным данным, ковидные госпиталя региона заполнены на 72 процента. А еще ростовчане жалуются на то, что из аптек исчез ряд противовирусных препаратов.

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