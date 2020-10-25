Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 октября 2020 года: число заболевших приближается к 30 тысячам

В регионе все больше людей заражаются ковидом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 октября 2020 года: в правительстве региона озвучили последние данные по ситуации с ковидом. Цифры, как и прежде, неутешительные.

Так, за сутки в регионе вновь сотни заболевших. Умерши также есть.

По данным пресс-службы ведомства, на 25 октября коронавирусом заболели еще 306 человек

- На утро 25 октября нарастающим итогом число заболевших достигло 28746. Коэффициент распространения инфекции – 1,09, - рассказали в пресс-службе.

Выздоровело за последние сутки меньше людей, чем заболели, - 207 человек.

А скончались от ковида 11 человек. Это пять женщин в возрасте от 60 до 81 года и шестеро мужчин возрастом от 57 до 86 лет. У всех имеются заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период в области выздоровели 23172 заболевших, в том числе за последние сутки – 207.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 169 человек.

Как раннее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», за прошедшие сутки коронавирусом также заболели больше 300 человек, 15 умерли.

Из-за сложной ситуации с ковидом власти региона вновь внесли поправки в список ограничительных мер.

Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как будем жить с 24 октября, читайте здесь.

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