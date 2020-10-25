Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: стал известен состав команд

Валерий Карпин и наши игроки уверены в победе.Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: в воскресенье на «Ростов Арене» состоится футбольный матч. Желто-синие сразятся с ФК «Химки». Игра начнется в 16.30. О том, что происходит на поле, вы можете узнать из нашей прямой трансляции.

Ну а пока рассказываем о составе игроков.

Итак, от ФК «Ростова» будут играть : Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

От ФК «Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.

Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.

Кстати большинство футбольных экспертов в предстоящей игре против "Химок" отдает предпочтение "Ростову".

Рассудит матч команда скандально известного Василия Казарецева.

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Матч ФК "Ростов" - ФК "Химки" 25 октября 2020: уже в это воскресенье состоится игра на главном стадионе донской столице "Ростов Арена". Старт назначен на 16:30. Южане примут у себя дома аутсайдера российского чемпионата по футболу "Химки". Сейчас подмосковный клуб занимает 14 место, "Ростов" в свою очередь расположился на пятом.