Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил готовность игроков к матчу

Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 25 октября, на «Ростов Арене» состоится футбольный матч. Желто-синие сразятся с ФК «Химки». Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин дал интервью перед игрой.

По его словам, в заявке много новчиков, но тренер к ним пока не успел присмотреться.

- Присоединились только в пятницу. В пятницу было восстановление, в субботу предыгровая тренировка. Посмотреть, оценить их не было возможности, - рассказывает Валерий Карпин.

Но, по его словам, при необходимости они выйдут на поле.

- Если будет необходимость, то да. Почему нет? Они играли за свои сборные, никаких повреждений у них нет, так что могут выйти,- ответил тренер на вопрос.

- Матиаса Норманна нет в заявке. Можно ли получить пояснения?

- Помимо всех наших изменений в составе с точки зрения продаж, еще и после сборных и Байрамян, и Норманн вернулись с травмами. Байрамян уже восстановился, Норманн еще нет.

- Логашов и Долгов выходят сегодня в стартовом составе «Химок». Это преимущество для «Ростова» или «Химок», так как они хорошо знают систему игры.

- Не знаю, будет ли это преимуществом.

Состав игроков вы можете посмотреть здесь. Также мы ведем прямую трансляцию матча.

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