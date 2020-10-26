Дети, экология, инфраструктура: депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли важные для города решения

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли важные для города решения. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице состоялось второе заседание городской думы 47-го созыва. Оно прошло под руководством ее председателя - главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. В работе приняли участие 34 депутата. В ходе заседания были рассмотрены и приняты решения по 22 вопросам, внесенным в повестку. Рассказываем о наиболее значимых моментах.

ЗАСТРОЙКА ГОРОДА

Так, на повестке дня у депутатов оказался вопрос о землепользовании. Во время заседания были приняты важные поправки в Правила землепользования и застройки города. Соответствующие предложения представила депутатам и.о. главного архитектора города - директора департамента архитектуры и градостроительства Елена Гавриленко. Одно из них касалось исключения объектов капитального строительства из Единого реестра объектов самовольного строительства ввиду исполнения вступивших в силу судебных решений.

Как пояснил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, данная мера имеет социальный аспект.

- Собственники земельных участков и строений, которые не соответствовали виду разрешенного использования согласно ПЗЗ, теперь смогут на законных основаниях привести их в соответствие, - сообщил Дмитрий Олейников.

СУДЬБА ПАРКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Депутаты также ввели новую территориальную зону рекреационного назначения Р-3 в отношении парка «Левобережный» и установили новый градостроительный регламент для нее. Этот шаг позволит теперь возвести в излюбленном месте отдыха многих ростовчан спортивно-развлекательные объекты. В частности, речь идет о ледовом катке. Планируется, что он будет работать с октября по апрель.

Учитывая, что в донской столице дефицит таких объектов, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и депутаты городской думы Ростова-на-Дону уверены, что каток станет популярным у горожан. А доходы с катка пойдут на содержание и развитие парка.

«ГАНДБОЛ-АРЕНА»

Также депутаты приняли решение о включении земельного участка по ул. Каяни, 11/108 в границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения КД-2. Это позволит возвести там спортивный комплекс «Гандбол-Арена».

- Инвестор предполагает разместить там спортивный комплекс «Гандбол-Арена» с дворцом спорта, гостиницей, супермаркетом и автостоянкой. А футбольное поле будет сооружено на иной территории Пролетарского района, - пояснил Алексей Логвиненко.

Кроме того, образована новая территориальная зона речного фасада, которая исключит в дальнейшем размещение высотной многоэтажной жилой застройки вдоль улицы Береговой от улицы Сиверса до Кизитериновской балки.

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Еще один вопрос, поднятый на заседании, касался школьного питания.

Начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова выступила с подробным отчетом по теме. Она сообщила депутатам, что на финансирование питания 50 970 обучающихся с первого по четвертый классы в 104 общеобразовательных учреждениях города из федерального, областного и городского бюджетов выделено 199,7 млн рублей. Утвержденный норматив стоимости бесплатного питания составляет 54,17 рублей на завтрак и 79 рублей на обед.

Виктория Анатольевна проинформировала депутатов и о льготных категориях обучающихся, также имеющих право на получение бесплатного горячего питания. По ее словам, в каждом общеобразовательном учреждении создается комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, в состав которой входят работники общеобразовательного учреждения, медицинский работник, родители. Их цель - осуществление контроля за организацией питания.

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В ходе обсуждения представленной информации и проекта решения депутаты поделились своим опытом наблюдения за организацией школьного питания. Так, депутат Павел Кузьмин рассказал, что его личные впечатления от объезда центральных школ Кировского района в целом положительные.

- В 80-й школе своя столовая, - озвучил он. - Хорошие блюда, дети кушали с аппетитом, как мне показалось. Меню разнообразное, порции не маленькие. В школе №47 питаются 193 ученика. Блюда доставляют с муниципального предприятия. Все качественно, в специальных емкостях. Кстати, обратил внимание, что при приготовлении на предприятии не используют заморозку, - все свежее: охлажденное мясо, рыба и овощи. Однако знаю также и о недовольных родителях - лично писали и звонили с жалобами.

РАБОТУ РОДИТЕЛЕЙ НАДО АКТИВИЗИРОВАТЬ

Председатель постоянной думской комиссии по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Юлия Исакова отметила следующее:

- Мы внимательно рассматривали с коллегами этот вопрос на заседании постоянной комиссии и обращали внимание управления образования на необходимость привлечения к контролю за качеством школьного питания родителей и общественных организаций. Депутаты и дальше продолжат объезжать школы и контролировать качество питания. Кроме того, родители и общественные организация также смогут осуществлять контроль за качеством питания в общеобразовательных учреждениях донской столицы.

Так, в принятом депутатами решении городской думы, в частности, управлению образования Ростова-на-Дону поручено активизировать работу родителей и общественных организаций по контролю за организацией питания в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечить наличие актуальной информации на официальных сайтах школ по вопросам организации питания обучающихся. Кроме того, должна быть проведена работа по информированию населения через средства массовой информации по вопросам значимости полноценного горячего питания для сохранения здоровья детей.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ РОСТОВА

В сфере внимания депутатов также оказалось озеленение и экология донской столицы.

Председатель комитета по охране окружающей среды администрации города Андрей Куренков отметил, что для улучшения состояния атмосферного воздуха в городе осуществляется переход на использование в качестве общественного транспорта автобусов с низкими показателями выбросов и работающих с применением альтернативных источников энергии.

Более того, в минувшем году и весной 2020-го в городе высадили свыше 10 тысяч деревьев и 41 тысячи кустарников. Осенью в донской столице появятся еще 8 600 лиственных и хвойных деревьев, а также и почти 15 тысяч кустарников.

ЭКОПАРК

Активно ведутся и работы по созданию «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник. Уже благоустроены парки «Осенний» и «Дружба», а также проведен первый этап благоустройства территории общего пользования на улице Вересаева и Соборной площади. Многое уже сделано для экологии и благоустройства донской столицы, но еще больше предстоит.

Так, уже инициирован вопрос о внесении изменений в областной закон, которые позволят восстанавливать зеленые насаждения наряду с предусмотренным в настоящее время компенсационным озеленением путем внесения в бюджет денежных средств на их посадку.

А для создания зеленого пояса Ростова-на-Дону предварительно отобраны 13 земельных участков, общая площадь которых составила около полутора тысяч гектаров.

При подготовке к рассмотрению данного вопроса на заседании думы депутаты профильных комиссий на заседаниях и депутатских слушаниях детально обсудили представленную информацию. Они, в частности, напомнили, что городская дума в июне текущего года обязала администрацию города разработать концепцию озеленения города и благоустройства городской среды.

- Кроме того, наша комиссия в предыдущем созыве думы неоднократно критиковала прежнее руководство департамента ЖКХ за то, что, отказавшись принять у подрядчика работу по паспортизации зеленых насаждений в целом, не воспользовались полученными данными в ходе их инвентаризации, - отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников. - Но эту-то работу все равно необходимо выполнить!

Известно, что в принятом по итогам обсуждения решении городской думы депутаты обязали городскую администрацию разработать концепцию озеленения и благоустройства городской среды Ростова, а также провести инвентаризацию, паспортизацию и диагностику состояния зеленых насаждений города.