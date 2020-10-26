Здоровые зубы: какие продукты разрушают эмаль, а какие помогают сохранить здоровье

Чтобы зубы были здоровыми, нужно правильно питаться и ухаживать за полостью рта Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Здоровье зубов, как и всего организма, начинается с питания. Для его поддержания нужен целый ряд микроэлементов – фтор, фосфор, кальций. Если в вашем рационе мало полезных продуктов, то со временем слой эмали будет уменьшаться, а восстанавливать ее будет все сложнее.

Есть продукты, которые поддерживают эмаль и состояние десен, а есть и такие, которые сильно вредят.

Продукты, полезные для зубов

Яблоки и другие твердые фрукты и овощи очень полезны для зубов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1. Молоко и кисломолочные продукты. Именно молоко можно назвать основным продуктом, укрепляющим зубы. В нем много не только кальция, но также фтора, фосфора и витамина Д, который помогает кальцию лучше усваиваться. А еще в нем содержится белок казеин, который помогает сформировать защитный зубной налет. Но нужно помнить, что только продукты без сахара считаются полезными.

2. Листовая зелень.

В салатах, петрушке и другой зелени очень много полезных микроэлементов. Там также содержится кальций, витамины группы В, фолиевая кислота. Эти вещества помогают укреплять эмаль и бороться с воспалительными процессами.

3. Твёрдые овощи и фрукты. Во всех овощах и фруктах содержится богатый спектр витаминов. Также в них большое количество полезной клетчатки, что позволяет формировать правильную микрофлору полости рта и укреплять зубы. А еще волокнистая, твёрдая структура этих продуктов выполняет функции щётки и помогает очищать зубы.

4. Некрепкий чай

На состояние эмали будут благотворно влиять зеленый, белый и другие виды некрепких чаев. А в зеленом чае также содержится фтор, необходимый для укрепления зубов.

5. Морепродукты

Рыба и различные морепродукты – основной источник омега-3 кислот, фосфора, кальция и фтора. Поэтому регулярное употребление таких продуктов обеспечит здоровье полости рта.

И, конечно, один из лучших продуктов для здоровья зубов – обычная вода. Именно она помогает очистить полость рта от частичек еды, предупредить воспаление и устранить неприятный запах.

Во рту человека образуется тонкая пленка, которая поддерживает микрофлору. Это зубной налет. Когда мы едим сладкую пищу или продукты с высоким содержанием крахмала, то они вступают в реакцию с этим налетом. При этом образуются вредные кислоты, повреждающие эмаль. Сахар в небольших количествах большого вреда не нанесет, а вот его избыток всегда вреден.

Список продуктов, вредных для полости рта

Кофе и сладости вредны для зубов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1. Различные сладости. Сюда можно отнести шоколад, торты, печенье, конфеты. Сахар из этих продуктов легко разрушает слой эмали. Также он способствует тому, что коронки и пломбы изнашиваются быстрее. А самые вредные в этом случае – леденцы и карамель.

2. Безалкогольные напитки. В сладких газированных напитках, соках, холодном чае также содержится большое количество сахара. Если вы не можете отказаться от таких напитков, то стоит после каждого употребления полоскать рот водой.

3. Продукты, которые нужно разгрызать

К ним можно отнести сухари и сухарики, чипсы, попкорн, сухофрукты, орехи. Они сильно царапают десна и эмаль зубов, их частички забиваются между зубами. Со временем это может привести к воспалительным процессам.

4. Фрукты и ягоды с обилием кислот.

В цитрусовых и многих ягодах содержатся различные кислоты, которые также неполезны для полости рта. Поэтому употребление лимонов, апельсинов, клюквы и других подобных продуктов стоит ограничить. А соки, произведенные из таких фруктов, лучше пить через трубочку. Так эмаль будет меньше контактировать с вредными кислотами. Также многие ягоды (черная смородина, черника и т.п.) могут окрасить зубную эмаль. Злоупотреблять ими также не стоит.

5. Кофе

Кофе может окрашивать зубную эмаль в темный цвет. Также он способствует вымыванию кальция из эмали. Поэтому специалисты рекомендуют сократить употребление этого напитка до 1 чашки в день.

Важно составлять свой рацион питания так, чтобы в нем было как можно больше полезных продуктов и как можно меньше вредных.

Необходимо регулярно полоскать рот чистой водой, особенно, после употребления нездоровой пищи. И, конечно, нужно тщательно чистить зубы.

Будьте здоровы!