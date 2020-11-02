Сергей Мозговой из Шахт борется за победу в конкурсе "Народный участковый"

лейтенант полиции Сергей Мозговой. Фото: личный архив героя публикации

В ноябре на сайте «Комсомольской правды» стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». За почетное звание в нем борются 85 человек. Ростовскую область представляет Сергей Мозговой, который несет службу в городе Шахты. Ответственную миссию возложили на него не случайно. 30-летней участковый стал лучшим сначала в родном городе, а затем и по всей области.

Причем победу в регионе ему обеспечили сами люди, с которыми сотрудник находится в тесном контакте по долгу службы.

ПУБЛИЧНОСТИ НЕ БОИТСЯ

Есть мнение, что участковые давно уже не делают обходы по квартирам и предпочитают оставаться в тени. Многие, к сожалению, пренебрегают личными знакомством с людьми. Но эти истории не имеют ничего общего с работой Сергей Владимировича. В родном городе его знают очень многие. Прохожие узнают, здороваются на улицах. А листовки с его фотографией и координатами расклеены во многих магазинах. Люди звонят, знакомятся, делятся проблемами, просят помощи и защиты. А молодой полицейские не боится публичности и с радостью общается с каждым.

- Люди знают меня, я в телефон записываю все их контакты, созваниваюсь периодически, - говорит лейтенант полиции Сергей Мозговой. - Я, кстати, уже принимал участие в этом конкурсе в прошлом году, но тогда не хватило голосов. Сейчас вот снова пробую свои силы. Сейчас - третий этап - федеральный уровень.

КАК ПРОФИЛАКТИКА ДО СВАДЬБЫ ДОВЕЛА

Важно отметить, что в конкурсе принимают участие только лучшие, с высокими показателями по службе. Так за плечами у Сергея сотни рассмотренных обращений от местных жителей и более двух десятков раскрытых преступлений. В общении с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов» участковый рассказал, что самое главное в работе - это профилактика преступлений. И привел в пример один случай.

- Весной этого года из-за ревности между парой в Шахтах произошел конфликт. Все закончилось дракой, - рассказывает Сергей Мозговой. - Мужчина стал душить свою возлюбленную обеими руками. Девушке удалось вырваться и сбежать. Она обратилась в полицию, возбудили уголовное дело, вызвали мужчину, провели беседу. В итоге через несколько месяцев у них все наладилось, и они даже поженились.

НАША СПРАВКА

Голосование за участников конкурса лучший участковый продлиться до 10 ноября. Оставить голос можно на сайте "Комсомольской правды". Победитель получит ценный приз - внедорожник УАЗ "Патриот". Надежный автомобиль станет опорой в работе. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

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