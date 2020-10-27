«Степные просторы»: Спокойно смотрим в будущее

Фото: Елена Оболонская

Сельскохозяйственный сезон 2019-2020 выдался непростым. Заморозки в апреле, многие месяцы без дождя создали для аграриев тяжелые условия. Но благодаря грамотным агротехническим мероприятиям многие хозяйства смогли добиться впечатляющих результатов и собрать хороший урожай. Об особенностях земледелия в Зимовниковском районе в условиях засушливой погоды нам рассказал генеральный директор «Степных просторов» Виктор Грянников.

С азартом брокера, который следит за курсом валют, гендиректор «Степных просторов» Виктор Грянников изучает на экране погодные сервисы: в ближайшие дни осадков не предвидится, значит, сроки посевной придется еще отложить. А в прошлом году в это время уже считали первые всходы.

Преодоление непреодолимого

Зимовниковский район Ростовской области считается зоной рискованного земледелия. Резко континентальный климат держит агрономов в тонусе на протяжении всего сезона, и никогда нельзя предугадать, какой сюрприз ждет в будущем.

- В прошлом году осенью были дожди, и мы получили ранние всходы, которые переросли к зиме, а в апреле ударили морозы до -12, затем до середины мая стояла сушь. Хорошо, что потом пошли дожди: они выправили ситуацию, - вспоминает Виктор Владимирович.

По итогам 2019/20 зернового сезона «Степные просторы» вышли в лидеры по урожайности зерновых, получив 50 ц/га пшеницы и около 30 ц/га ячменя. Средняя урожайность ранних зерновых в районе 35,3 ц/га.

- Это не рекорд для нас, самый большой урожай мы получили в 2017 году - 56 ц/га, но все-таки мы очень довольны, учитывая погодные сложности, - говорит гендиректор.

В новом сезоне пока готовятся к худшему: сеять в самые поздние сроки и в сухую землю. На столе руководителя - пособия с рекомендациями ученых, а на полках - кубки и дипломы за достижения: битва за урожай каждый год выглядит как преодоление непреодолимого.

Фото: Елена Оболонская

Этапы развития предприятия

При плановой экономике Зимовниковский район в силу слишком жестких климатических условий специализировался на животноводстве. «Степные просторы» Грянников учредил 20 лет назад тоже как животноводческое - на базе бывшей овцефермы. Чтобы кормить небольшое поголовье свиней и бычков, взял в аренду 200 га земли. С течением времени поголовье выросло до 1 000 коров, хозяйство получило статус племенного, разводят калмыцкую породу. А площадь земли в обработке выросла до 12 тыс. га.

Этапы развития предприятия хорошо видны по набору сельхозтехники на базе: здесь есть своеобразный музей с гусеничными ДТшками - они уже не используются, хотя еще на ходу. Можно увидеть практически всю линейку «Ростсельмаша» за последние 20 лет: комбайны «Вектор», «Акрос», RSM 161. Рабочие лошадки - тракторы МТЗ, есть совсем новый «Кировец». Разнообразие прицепных орудий впечатляет.

От технологий обработки почвы зависит многое

Технологиям обработки почвы гендиректор уделяет большое внимание, так как от этого зависит главное - сохранение дефицитной влаги в почвы.

- Применяем глубокорыхлители-плоскорезы с «сибирскими стойками», по предшественнику сеем после дискатора, культивируем землю, проводим чизелевание. Севооборот у нас травопольный, до 600 га занято люцерной. Держим пары, повторные посевы (пшеница по пшенице) занимают только 600 га, - рассказал Виктор Владимирович.

Все это помогает беречь влагу, но в этом году из-за отсутствия дождей земля стала, как бетон, и для обработки подходит только плуг, «и то каждый день рвем лемеха, отвалы, стойки и даже навески».

В условиях засухи планируют увеличить густоту посева до 5-5,5 млн шт. семян на гектар, это значительно больше, чем в прошлом году (3 млн шт./га), уменьшить глубину посева до 3-4 см, обязательная процедура - прикатывание.

На этом технологические поиски не заканчиваются: сельхозпредприятие выращивает 12 сортов озимой пшеницы краснодарской и донской селекции - такой большой набор тоже позволяет уменьшить влияние погодных факторов. Полуинтенсивные донские сорта «Ермак», «Аскет», «Станичная» в прошлом сезоне показали наилучшее качество, они хорошо приспособлены к абиотическим факторам, таким как засуха, заморозки и пр. Краснодарские сорта «Безостая 100», «Гром», «Таня» отличаются высокой урожайностью и позволяют получить большой вал в более благоприятных условиях.

Решающую роль в производстве зерна играют удобрения

Гарантией хороших урожаев является также использование высококачественных семян: половину площадей сеют исключительно элитными семенами, остальные - первой репродукции.

Постепенно оттачивая и упорядочивая все элементы системы технологии, хозяйство постепенно подошло к новому ключевому этапу: «Решающую роль в производстве зерна играют удобрения. И если прежде мы использовали преимущественно сыпучие удобрения, аммиачную селитру, то четыре года назад начали активно включать в технологию жидкие удобрения».

Гендиректор рассказал, что сначала опробовали карбамид, сочетая его с пестицидными обработками. Сейчас проводят до трех обработок за сезон: вместе с гербицидами и в фазы выхода в трубку и выхода флаг-листа. Третья обработка положительно влияет на качество зерна, поэтому ее проводят на хорошо развитых, перспективных посевах. Вслед за карбамидом свое место в технологической карте нашло жидкое комплексное удобрение ФосАгро (ЖКУ) и КАС.

- ЖКУ начали применять три года назад. Их основное предназначение - восполнить дефицит фосфора. Для начала мы проводим листовую диагностику своими ресурсами (используя прибор «Аквадонис») или прибегаем к услугам специалистов зональной лаборатории. Это помогает нам выявить посевы, испытывающие нехватку азота или фосфора, - рассказал Виктор Грянников.

Фосфор очень важен в питании растений. Обычно сельхозпредприятие вносит фосфор в почву при посеве, однако особую потребность в нем растение испытывает в апреле и мае: в этот период восполнить дефицит можно только листовыми подкормками ЖКУ.

- Эффект виден сразу: растения меняют цвет на более насыщенный, развитие становится интенсивнее. Для качественного внесения ЖКУ ищем безветрие, работаем по ночам, - рассказал гендиректор.

В этом году сельхозпредприятие также опробовало новый для себя подход - осеннее внесение фосфора на глубину вспашки 20 см: «На 70% пахоты - это более 4 тыс. га - внесли аммофос вразброс и запахали. Это очень важно сейчас, потому что будет приносить отдачу в течение пяти-шести лет».

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

На складах предприятия уже стоит запас аммиачной селитры и сульфата аммония на весну. В общей сложности «Степные просторы» вносят до 200 кг д.в. удобрений на га. К выбору удобрений подходят тщательно: перед покупкой образцы сдают в лабораторию, чтобы убедиться, что состав соответствует заявленному производителем.

«Мы выбираем только качественные удобрения»

- Раньше мы работали со многими поставщиками, периодически возникали проблемы с качеством, но в течение многих лет в итоге пришли к сотрудничеству только с одной компанией - это «ФосАгро». У них ни разу не было отклонений по качеству, - отметил Виктор Владимирович. - В сотрудничестве с «ФосАгро» есть множество и других плюсов: оперативно, в течение одного-двух дней привозят удобрения, гибкий подход к клиентам, есть возможность оплатить аванс и зафиксировать стоимость удобрений. Отдельно хочу отметить опыт работы с директором «ФосАгро-Дон» Романом Калашниковым: он всегда на связи, отзывчив, с такими партнерами мы спокойно смотрим в будущее.

Благодаря системному подходу «Степные просторы» лидирует по урожайности в районе каждый год. Но сезон 2019/20, по мнению гендиректора предприятия, особенный: высокая цена на зерновые дает аграриям возможность улучшить свою материальную базу. Полученными ресурсами очень важно правильно распорядиться: обновить парк техники, вывести работу с удобрениями на новый уровень - все это позволит получать достойные результаты и в будущем независимо от капризов погоды.