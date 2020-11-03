Коронавирус в Ростовской области, новости на 3 ноября: выявили еще 310 зараженных

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 3 ноября в Ростовской области выявили еще 310 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели более 31,5 тысячи человек. По данным донского правительства, за последние сутки выздоровели 289 жителей, а всего - более 25 тысяч.

На данный момент лечение в стационарах получают 2 069 пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 164 человека. Они не могут самостоятельно дышать, врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались 14 пациентов. Среди них семь женщин пенсионного возраста и столько же мужчин. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 18 402 человека. За все время пандемии врачи обследовали более 108 тысяч жителей Дона. За последние сутки в лабораториях региона сделали свыше пяти тысяч тестов на коронавирус.

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