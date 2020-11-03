Уволят ли врачей, заявивших о гибели людей из-за нехватки кислорода в ковидном госпитале Ростова

Ваган Саркисян ответил на главные вопросы донских журналистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону после скандала в ковидном госпитале, где предположительно из-за нехватки кислорода погибли несколько человек, назначили нового главного врача.

Пост занял Ваган Саркисян. Это произошло после того, как предыдущий глава Горбольницы № 20 скончался после заражения коронавирусом. Новый руководитель ответил на главные вопросы журналистов во время пресс-конференции, которая состоялась 3 ноября.

Среди прочего Вагана Арамовича спросили о судьбе врачей, которые рассказывали журналистам свою версию событий в ночь, когда из-за возможных перебоев в подаче медицинского кислорода якобы задохнулись пациенты, находящиеся на ИВЛ.

Тогда городские власти опровергали это, но инициировали проверку. В это время один из реаниматологов, который дежурил в ковидном госпитале, связался с журналистами и заявил, что перебои действительно были, чем, по мнению некоторых, подставил себя под удар. Многие опасались, что его могут уволить.

Однако слухи не подтвердились. Новый главный врач больницы заявил, что врачам ничего не угрожает.

- Доктор, который дал интервью, сейчас находится на больничном, - отметил Саркисян. Другой персонал сейчас работает в штатном режиме. Никакого давления на них не оказывалось и не будет оказываться.

Фото: пресс-конференция нового главного врача 20-ой больницы

Напомним, в октября 20-ая больница оказалась в центра скандала, который разразился до федерального уровня. Якобы в отделении, где лежали больницы, люди под ИВЛ скончались из-за нехватки кислорода. Власти инициировали проверку, в дело вмешались следователи.

На фоне этого на пенсию ушла министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, с должности сняли начальника Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую. На данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося.

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