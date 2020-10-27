«Человеческий ресурс на переделе»: губернатор назвал «крайне сложной» ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Система здравоохранения работает с многократной перегрузкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Василий Голубев оценил ситуацию с коронавирусом в Ростовской области. Он назвал текущее положение дел сложным.

— Ситуация крайне сложная. Система здравоохранения работает с многократной перегрузкой. Вы понимаете, что система региона и государства рассчитана на штатные нагрузки, — сообщил губернатор.

Глава региона признал, что в области ощущается нехватка кадров. Чтобы справиться с проблемой, к работе привлекают студентов, ординаторов, волонтеров. Однако быстро увеличить число медиков не получается.

— Человеческий ресурс на пределе. Пандемия отчетливо обострила проблемы. Врачи, как и все, тоже болеют, соответственно, кадровый дефицит растет. Это требует от нас новых решений, — заключил Василий Юрьевич.

Напомним, в Ростовской области за сутки выявили 311 зараженных коронавирусом. Число заболевших за весь период достигло 29 369 человек. Коэффициент распространения инфекции снова превысил единицу — 1,03. Вылечились еще 196 пациентов, скончались — 16.