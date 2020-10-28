Коронавирус в Ростовской области, новости на 28 октября: скончались еще 17 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 28 октября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 28 октября в Ростовской области выявили еще 314 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели почти 30 тысяч человек. По данным донского правительства, за последние сутки от инфекции вылечились 215 жителей, а всего - более 23,6 тысячи.

Большинство новых зараженных зафиксировали в Ростове-на-Дону, следом идет Сальский район и Новошахтинск. Почти половины от выявленных случаев за минувшие 24 часа приходится на людей младше 65 лет.

В результате заражения скончались 17 человек. Среди них семь женщин в возрасте от 51 до 80 лет, а также десять мужчин - от 48 до 83 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что и вызвало осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии жертвами вируса стали 789 жителей Дона.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся почти 17 тысяч человек. Врачи обследовали уже более 105 тысяч.