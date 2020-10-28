Ростовчанка заплатила за новогодние подарки мошеннику полмиллиона рублей

Подарки под елочку обошлись в кругленькую сумму. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти год потребовался оперативникам, чтобы отыскать предприимчивого ростовчанина, который «пригрел» обеспеченную дамочку на кругленькую сумму. Дело случилось аккурат накануне Нового года, когда женщина решила сделать дорогие подарки себе и близким. Новый знакомый пообещал ей в этом помочь. В итоге доверчивая покупательница осталась и без денег, и без даров.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ

В конце прошлого года женщина решила купить кое-какую технику для себя, например, новый телевизор. А еще - подарки для своих родных. Через знакомых она стала искать выходы на кого-нибудь, кто бы мог сделать ей хорошую скидку, за оптовую покупку гаджетов. В итоге, кто-то из приятелей свел ее с молодым человеком, якобы работающим на складе бытовой техники крупной торговой сети.

- Нет проблем! Все сделаем! - заверил со знанием дела новый знакомый. - И цены будут значительно ниже тех, которые вы привыкли видеть в магазине! Так что можете себе позволить даже больше, чем планировали. Считайте, что я Дед Мороз!

Правда, было у «работника склада» условие: деньги нужно было перевести на различные банковские карты. Покупательницу это не смутило. Она уже представляла у себя в гостиной большой телевизор, «умные» часики на руке, и радость родственников от дорогих планшетов и мобильных телефонов под елочкой. Однако время шло, а покупок все не было.

Ростовчанка начала нервничать и требовать объяснений. Роман (имя изменено, - прим. автр.) всему находил объяснения.

- Он спокойно отвечал, что, мол, товара пока нет на складе, он едет из другого региона. Или пришлось заказать нужную модель через головной офис, - вспоминает дамочка.

А чтобы клиентка не беспокоилась, написал ей расписку, о том, сколько денег и за какие товары взял, и что обязуется выполнить свои обещания.

Желания и возможности нужно соизмерять адекватно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЕЛ, НО ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУЛ

Успокоенная клиентка продолжала терпеливо ждать. А когда поняла, что ее облапошили, отправилась в полицию — писать заявление на лгуна.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» помощник прокурора Ворошиловского района Мария Салтанова, 29-летнего мужчину задержали. Как оказалось, он не имеет никакого отношения к работе в крупной сети, торгующей бытовыми приборами и электроникой. Более того, уже отсидел за кражи и мошенничества.

- Деньги он просил переводить на карточки своих друзей и знакомых, - продолжает собеседница. - Им же объяснял, что его карточка якобы заблокирована. Те получали, снимали и отдавали ему поступившие от «покупательницы» суммы. В общей сложности ростовчанин получил 590 тысяч (!) рублей.

Правда, к тому моменту, как его задержали деньги он уже успел благополучно потратить.

- Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум с половиной одам лишения свободы в колонии общего режима, - рассказала помощник прокурора Ворошиловского района.

Кстати, на суде свою вину лже-Дед Мороз не отрицал. Но деньги доверчивой «покупательнице» деньги отдавать отказался.