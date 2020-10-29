Хэллоуин 2020 в Ростове-на-Дону: как встретить и проводить. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хэллоуин 2020 в Ростове-на-Дону: как встретить и проводить. Говорят, изначально этот праздник был не более, чем сельскохозяйственным: когда провожали сезон урожая и встречали зиму. Так давайте проводим осень должным образом.

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В условиях распространения нового коронавируса масштабных гуляний в Ростове-на-Дону не будет. Зато можно создать праздничное настроение самим. Например, достать вязаный плед, сварить черный кофе, не забыть добавить в него корицу, украсить комнату декором в теплых осенних тонах и насладиться вечером.

По-настоящему вдохнуть жизнь в «постановку» поможет чтение книги, той, которую хотите именно вы. А еще можно выбрать сериал со страшно красивыми актерами и ужасно пугающими операциями. Если не хочется растрачивать время на них, то можно остановить свой выбор на качественном кино с эффектом неожиданности.

Говорят, изначально этот праздник был не более, чем сельскохозяйственным. Фото: Олег ЗОЛОТО

ШАБАШ С ПОДРУЖКАМИ

Речь, конечно, о танцах. И лучше пусть они пройдут под кодовым названием «как будто никто не смотрит». Вы же в компании близких подруг ритмично сбрасываете напряжение. Дом, клуб, улица, - да какая разница? Дайте выход своим эмоциям, зарядите себя.

Сюда же можно добавить гадание на яблоках. Рецепт прост: срежьте кожуру с яблока, стараясь сделать ее как можно длиннее и киньте через плечо. Кожура примет вид первой буквы имени суженого. Особенно это порадует тех, кто ждет предложения руки и сердца от Олега или Сергея.

ОБЕД И УЖИН

Праздничная трапеза в традиционных для Хэллоуина красках точно понравится мужу. Только, конечно, не запеченная тыква и яблоки в сиропе. Какому мужчине это понравится? А вот красный борщ и черный хлеб, натертый чесночком, впишется в концепцию праздника и желудок любимого. Ужин тоже может быть пусть без тыквы, зато при свечах.

Не с кем? А как же любимый кот? И разве всегда должна быть компания? С собой тоже нужно находить общий язык, прислушиваться к себе и своим желаниям, а еще можно благодарно улыбнуться сбывшимся мечтам и уверенно взять под руку новые.

Давайте проводим осень должным образом. Фото: Олег ЗОЛОТО

СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ

Звучит, конечно, не очень-то весело и празднично, зато эффект - как будто побывал в спортзале и на Тибете одновременно. В теле приятная усталость, а в душе легкость и умиротворение: она тоже умеет сбрасывать «лишнее». Тем, что Хэллоуин в 2020-м году выпадает на субботу, просто грех не воспользоваться.

Правда, если сильно устали, не беда: сам праздник велел оставить паутину и пыль для антуража. Можно «усугубить» обстановку парой деталей в виде разбросанных носков и вещей, бестелесно свисающих со спинки кресла. Или, к примеру, разобрать гардероб. Если у вас нет костюма на Хэллоуин, не спешите в магазин, можно попугать окружающих чем-нибудь вышедшим из моды. Гарантируем освобождение места в шкафу и экономию денег.

А, вообще, в этом году можно обойтись и без костюма. Весь 2020 - и так затянувшийся Хэллоуин с масками: страшно и не смешно.

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Официально праздник имеет статус выходного дня. Тысячи жителей Ростова-на-Дону и области каждый год выходят на улицы, участвуют в различных мероприятиях, которые заранее подготовили местные власти. Так было вплоть до нынешнего года, пока не нагрянул коронавирус. Инфекция спутала планы, заставила жить в новых условиях, где нет места для массовых гуляний, где люди не могут собираться в большие компании (подробности)