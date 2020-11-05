Ураганный ветер движется на Ростов-на-Дону

В этот день лучше остаться дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 5 ноября, донские синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Ростове-на-Дону. В ближайшие дни город накроет сильнейший ветер, который может спровоцировать массу неприятностей. На сайте мэрии перечислили рекомендации во избежание проблем во время урагана.

Уже завтра, 6 ноября, в Ростове ожидается усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду. Такие порывы могут валить старые деревья, ломать конструкции, обрывать линии электропередач. Кроме того, из-за сильного ветра, как правило, увеличивается число аварий на дорогах, а пешеходы получают травмы при падении.

Завтра во время урагана рекомендуется сохранять спокойствия и быть внимательными. Ни в коем случае не парковать автомобили под старыми деревьями или незакрепленными строениями. На дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, последний подобный ураган спровоцировал настоящие стихийные бедствия по всей Ростовской области. Ветер нагнал в города пыльную бурю, все погрузилось в песчаный туман, который не проходил несколько дней. Бушевали ландшафтные, многокилометровые пожары в полях, огонь доходил до населенных пунктов, загорались жилые дома.

В результате многие остались без крыши над головой. Ураганный ветер также валил деревья, одно из которых упало прямо на машину с людьми. Погибли два молодых парня.

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