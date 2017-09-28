Увеличение губ в Ростове-на-Дону: цены, методы, салоны

Эффективные процедуры по увеличению губ. Фото: «Ген красоты»

Увеличение губ уже много лет возглавляет рейтинг самых востребованных процедур в косметологии. Проводят ее и 18-летние девушки, и женщины за 60. Молодые женщины стремятся увеличить объем губ и придать им «модную» форму, а женщины в возрасте стараются максимально увлажнить губы и устранить различные возрастные изменения. А современные эстетическая косметология и пластическая хирургия предлагают женщинам самые разные техники и методики, которые позволяют получить превосходный результат.

Эффективные процедуры по увеличению губ

Самой популярной и востребованной, и при этом достаточно простой, можно назвать процедуру инъекционного увеличения губ. При этой методике в слизистую губ тончайшими иглами вводятся различные филлеры – препараты-наполнители на основе гиалуроновой кислоты, которые придают губам объем, делают кожу гладкой и упругой.

Директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону Елена Кибалова. Фото: «Ген красоты»

- Филлеры можно назвать самым эффективным средством для увеличения губ, - рассказывает директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону Елена Кибалова. – Из этого геля легко создавать или подправлять форму губ, он долго держится в губах. Для коррекции губ можно также использовать биоревитализанты, которые позволяют чуть-чуть «припухлить» и увлажнить губы. Такой эффект будет заметен в течение 2-3 месяцев, а затем процедуру нужно будет повторять. Для женщин в зрелом возрасте нужны более основательные средства – плотные филлеры, которые будут сохранять свое действие от 6 месяцев до 1 года.

В числе эффективных методик увеличения губ - болюсное введение, армирование по форме, тредлифтинг, хейлопластика, липофилинг, электропорация и т.д.

Фото: «Ген красоты»

Конкретную методику увеличения и изменения формы губ предлагает врач-косметолог после тщательного сбора анамнеза, визуального осмотра зоны ввода препарата и опроса пациента. На выбор препарата и метода ввода могут повлиять возраст, форма губ и особенности здоровья женщины. Учитывается и цель, с которой она пришла к врачу.

Устранение возрастных изменений

При решении проблем с возрастными изменениями в зоне губ специалисты используют канюли – атравматичные иглы с тупым концом. Процедуры с их использованием проводятся с минимальным риском развития гематом и более безопасно. Также в современной косметологии применяются самые разные препараты, которые позволяют сохранить внешность моложавой, а губы естественными без смущающих объемов. При этом они длительное время будут выглядеть увлажненными.

- С возрастом кожа начинает требовать постоянной подпитки, а содержание влаги в тканях губ сокращается, - поясняет директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону Елена Кибалова. – Кожа при этом истончается, также происходят изменения в верхней и нижней челюсти. Для улучшения качества кожи, увлажнения и нивелирования всех отрицательных явлений как раз применяются различные биоревитализанты и плотные филлеры.

Фото: «Ген красоты»

Противопоказания к проведению процедуры увеличения губ

Специалисты относят к противопоказаниям наличие аутоиммунных заболеваний, различных воспалений в острой фазе, высыпаний герпеса, беременность. Также в проведении процедуры может быть отказано, если имеются любые противопоказания к проведению физиотерапии. Если у пациентки часто после проведения инъекций наблюдаются высыпания герпеса, грамотный специалист обязан провести антивирусную терапию.

Как выбрать специалиста

Как и при любом вмешательстве, перед увеличением губ в Ростове-на-Дону стоит обратить внимание на наличие у клиники медицинской лицензии и регистрационного удостоверения на препараты. Косметолог должен иметь медицинское образование со специализацией «дерматология, косметология».

Фото: «Ген красоты»

- Процедуры увеличения губ абсолютно безопасны при условии, что вы обращаетесь к сертифицированному специалисту или в клинику, имеющую медицинскую лицензию. Настоящий профессионал всегда индивидуально подберет методику и препарат и сможет добиться качественного результата, - объясняет директор клиники «Ген красоты» в Ростове-на-Дону Елена Кибалова. – При выборе учреждения и врача нужно обращать внимание также на квалификацию специалиста, смотреть, какой у него опыт работы именно в выбранной технике. Профессионализм доктора можно определить еще и по такому моменту – врач должен предложить пациентке минимум три варианта с объяснением преимуществ каждого препарата и методики. И рассказать, почему он нужен именно ей.

Стоимость процедуры увеличения губ

Специалисты отмечают, что цена процедуры может варьироваться в зависимости от количества ввода, качества продукта, выбранной техники введения. В среднем цена составляет от 10 000 до 25 000 рублей.

Увеличить губы в Ростове-на-Дону можно в клинике «Ген красоты».

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