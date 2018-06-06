В Ростове-на-Дону чаще всего на взятках попадаются полицейские, медики и педагоги

6 Июнь 10:41 2018-10-25T17:04:42+03:00

Мы узнали, как действовать, если тебе предлагают взятку и почему чиновникам запрещено принимать даже мелкие подарки

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Как себя вести, если тебе предлагают взятку? 500 рублей - это уже взятка или еще нет? Что грозит за дачу взятки? Об этом и многом другом мы поговорили со старшим инспектором второго отдела процессуального контроля донского СУ СК РФ Александром Яковлевым.

«СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ - ПРИДУТ ЗА ВСЕМИ»

- Александр, как же все-таки удается ловить взяточников? Подозреваю, что те, что "заносят" деньги не склонны сообщать об этом в органы, так как сами заинтересованы в конечном результате.

- Вы правы. Человек, который дает деньги, заинтересован в конечной цели и молчании, ему невыгодно кричать о совершенном преступлении. Коррупция по определению не видна, не лежит на поверхности. Вот исчезновение человека, убийство скрыть очень сложно, потому цифры по насильственным преступлениям практически соответствуют реальности. Что касается коррупции, то видна лишь вершина айсберга. Выявлять преступления удается чаще всего в ходе оперативных мероприятий, а не с помощью информации от людей. Такова специфика этой преступности.

Но любая информация от граждан обязательно тщательно проверяется, и даже если не хватает доказательств для немедленного возбуждения уголовного дела, то данные не пропадают. Условно говоря, они складываются в определенную папочку, копятся, проводятся оперативные мероприятия, и, как говорится, сколько веревочке не виться - придут за всеми.

- Что считать коррупцией?

- Закон «О противодействии коррупции», принятый в 2008 году, не дает нормативного определения коррупции, но перечисляет деяния, которые подпадают под это понятие. Коррупция - это дача и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями из корыстных соображений, коммерческий подкуп. В общем виде можно сказать, что это использование должностным лицом своих полномочий для извлечения выгоды для себя с нарушением законных прав граждан и государства. Условно говоря - торговля полномочиями.

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ПОДАРКИ НАЧАЛЬНИКУ ЛУЧШЕ НЕ ПРЕПОДНОСИТЬ

- Есть нижняя планка суммы взятки? К примеру, 500 рублей - это как, небольшой презент?

- Нет! Образно выражаясь, коррупция начинается от одной копейки. Нижней планки дачи взятки нет.

- Если я подарила начальнику шоколадку или, положим, бутылочку коньяка, всё, я преступница?

- (улыбаясь) Начнем с того, что взятка - это передача не только денег, предметов и оказание различных услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав. Перечень весьма широк. С одной стороны, если говорим о незначительных знаках внимания и даже благодарности, то доводить до абсурда не нужно. Но при таких отношениях между руководителем и подчиненным может возникнуть ситуация конфликта интересов - конфликта между личной заинтересованностью и служебными обязанностями, ведь возникает риск того, что, получив презент, начальник будет относиться к подчиненному более-менее благожелательно.

- Так для этого ж и дарится коньяк!

- Вот. Потому, например, государственным служащим рекомендовано воздержаться от подобных презентов. Если есть доказательства того, что вы преследовали при этом определенную цель, у вас была предварительная договоренность, то да, вы совершили преступление. Если подарок на день рождения, то нет, но лучше воздержаться.

Твое НЕТ имеет значение!

- Кто возглавляет рейтинг по количеству взяток?

- Сотрудники правоохранительных органов, педагоги, медики. Последние, кстати, в последнее время стали реже фигурировать в уголовных делах, так как ужесточились требования к выдаче больничных листов, что уменьшает возможность их незаконной выдачи. Но надо иметь в виду, что этот рейтинг - не реальная картина. Правильнее судить о пораженности общества в плане коррупции не по количеству уголовных дел, а по результатам социологических опросов. Когда специалисты на условиях анонимности получают у населения ответы на определенные животрепещущие вопросы, тогда и складывается более правдивая картина. Но скажу, что Ростовская область мало отличается от других регионов в этом плане, просто есть историческая особенность. Ростов-на-Дону - город купеческий, а купцы всегда славились способностью договариваться, решать проблемы, несмотря ни на что. Коррупция - эта та же договоренность, только в извращенной форме.

- Может быть, чтобы у людей не было и мыслей давать взятки, нужно почаще рассказывать, какие наказания за это грозят? Насколько я понимаю, вплоть до уголовной ответственности.

- Уголовным кодексом за коррупционные преступления предусмотрены наказания в виде серьезных сроков лишения свободы, а также большие штрафы, так как в основе подобных преступлений лежит корысть. Но недостаточно просто карать и наказывать - нужно проводить профилактику. Коррупция должна стать неприличной и постыдной - это самое главное.

- А можно победить коррупцию?

- К сожалению, победить любую преступность невозможно, но минимизировать - да. Мы движемся в этом направлении.