Искусственное оплодотворение – с чего начать: что предлагают центры ЭКО Ростова-на-Дону
Что такое ЭКО?
ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение означает зачатие вне женского организма.
Есть две разновидности ЭКО.
Первый – классическая схема, когда сперма добавляется к яйцеклетке, а оплодотворение клетки происходит спонтанно.
ИКСИ – оплодотворение яйцеклетки происходит под микроскопом. В этом случае эмбриолог вводит сперматозоид в яйцеклетку с помощью инъекции.
ИКСИ рекомендуют парам, в которых бесплодие вызвано заболеваниями мужчины или когда прежние попытки ЭКО не увенчались успехом. ИКСИ рекомендуют и в случаях, когда гормональная стимуляция не позволила получить достаточное количество яйцеклеток. Как объясняют специалисты ростовского центра репродукции «Геном», в этом случае шансы на успешное проведение ЭКО гораздо выше.
Фото: Юлия Лоза
Планируем ЭКО: с чего начать
Шаг 1. Посетить репродуктолога.
Важно дату визита подобрать с учетом менструального цикла супруги – в идеале 5-12 день.
Шаг 2. Пройти обследование в клинике эко.
Шаг 3. Оценить финансовые возможности
Если есть показания к ЭКО, важно оценить свои возможности и подготовиться к протоколу.
Совет специалиста:
Перед началом программы ЭКО женщинам рекомендуют откорректировать свой вес.
Разберемся по пунктам.
Как правило, первым пунктом в протоколе ЭКО является гормональная стимуляция или стимуляция суперовуляции.
- Если речь идет о базовой программе ЭКО – потребуется порядка 90 тыс. рублей. Чуть дороже ИКСИ – более эффективная разновидность ЭКО – 110-115 тыс.
При этом в стоимость не входит стимуляция суперовуляции.
Есть дополнительные процедуры, которые могут играть важную роль для наступления беременности в отдельных случаях.
Например, вспомогательный хетчинг. Если оболочка эмбриона слишком плотная, это может препятствовать наступлению беременности. Стоимость вспомогательного хетчинга – до 10 тыс. рублей.
Отдельно остановимся на криоконсервации, благодаря которой можно на долгие годы сохранить не только эмбрионы, но и половые клетки.
Такой метод хранения биоматериала применяют не только перед ЭКО, но и тогда, когда вы хотите отложить рождение ребенка на несколько лет или хотели бы родить здорового малыша после 35-40 лет, когда риски патологий повышаются.
У нас еще не сложилась культура обязательного хранения своих половых клеток, а зря. Но для онкобольных – это шанс сохранить здоровые яйцеклетки для будущей беременности, если позаботиться об этом до прохождения химиотерапии.
Криоконсервация эмбрионов или ооцитов обходится в среднем в 20 тыс. рублей, криоконсервация спермы – в 8-10 тыс.
На правах рекламыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Протокол ЭКО: четыре этапа шаг за шагом
Шаг 1. Стимуляция суперовуляции
На этом этапе женщине назначают гормональные препараты в виде инъекций. Они способствуют созреванию в яичниках сразу нескольких фолликулов.
Очень важно соблюдать график введения гормональных препаратов. Этот пункт репродуктологи считают крайне важным.
Важно: При прохождении гормональной стимуляции придется каждые 4-5 дней, а затем каждые 2 дня проходить УЗИ-диагностику. Это позволяет специалистам оценить динамику роста фолликулов.
Шаг 2. Пункция фолликулов
К этому шагу переходят после того, как завершена стимуляция яичников. Как правило, через 34-35 часов после введения ХГЧ.
Проведение пункции занимает не больше 15 минут и проходит под наркозом, но после нее придется провести в палате под наблюдением врача не меньше двух часов.
Шаг 3. Оплодотворение яйцеклеток
На этом шаге вашего участия не требуется. Процедуру проводит эмбриолог в лаборатории. Само оплодотворение произойдет в чашке Петри – плоской «тарелочке» с крышкой.
Шаг 4. Перенос эмбрионов
Эта процедура напоминает привычный визит к гинекологу, только весь процесс переноса эмбрионов в матку происходит параллельно с УЗИ. Эмбрионы выталкивают из катетера в полость матки с помощью шприца. Это и есть заключительный этап ЭКО. Через полторы-две недели врач проверит уровень ХГЧ в вашей крови и диагностирует беременность.
А дальше – берегите себя и соблюдайте рекомендации специалистов. Вас можно будет поздравить!
Все вопросы об ЭКО, которые у вас остались, вы также можете задать экспертам из клиники ЭКО и репродукции "Геном Дон".
https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/
Адрес:
Россия, 344064 г. Ростов-на-Дону,
улица Шеболдаева, 97/2
Тел:
+7 (863) 295-35-80
+7 (863) 295-35-81