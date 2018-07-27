Искусственное оплодотворение – с чего начать: что предлагают центры ЭКО Ростова-на-Дону

27 Июль 11:20 2018-08-02T11:30:05+03:00

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Что такое ЭКО?

ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение означает зачатие вне женского организма.

Есть две разновидности ЭКО.

Первый – классическая схема, когда сперма добавляется к яйцеклетке, а оплодотворение клетки происходит спонтанно.

ИКСИ – оплодотворение яйцеклетки происходит под микроскопом. В этом случае эмбриолог вводит сперматозоид в яйцеклетку с помощью инъекции.

ИКСИ рекомендуют парам, в которых бесплодие вызвано заболеваниями мужчины или когда прежние попытки ЭКО не увенчались успехом. ИКСИ рекомендуют и в случаях, когда гормональная стимуляция не позволила получить достаточное количество яйцеклеток. Как объясняют специалисты ростовского центра репродукции «Геном», в этом случае шансы на успешное проведение ЭКО гораздо выше.

Фото: Юлия Лоза

Планируем ЭКО: с чего начать

Шаг 1. Посетить репродуктолога.

Важно дату визита подобрать с учетом менструального цикла супруги – в идеале 5-12 день.

Шаг 2. Пройти обследование в клинике эко.

Шаг 3. Оценить финансовые возможности

Если есть показания к ЭКО, важно оценить свои возможности и подготовиться к протоколу.

Совет специалиста:

Перед началом программы ЭКО женщинам рекомендуют откорректировать свой вес.

Разберемся по пунктам.

Как правило, первым пунктом в протоколе ЭКО является гормональная стимуляция или стимуляция суперовуляции.

- Если речь идет о базовой программе ЭКО – потребуется порядка 90 тыс. рублей. Чуть дороже ИКСИ – более эффективная разновидность ЭКО – 110-115 тыс.

При этом в стоимость не входит стимуляция суперовуляции.

Есть дополнительные процедуры, которые могут играть важную роль для наступления беременности в отдельных случаях.

Например, вспомогательный хетчинг. Если оболочка эмбриона слишком плотная, это может препятствовать наступлению беременности. Стоимость вспомогательного хетчинга – до 10 тыс. рублей.

Отдельно остановимся на криоконсервации, благодаря которой можно на долгие годы сохранить не только эмбрионы, но и половые клетки.

Такой метод хранения биоматериала применяют не только перед ЭКО, но и тогда, когда вы хотите отложить рождение ребенка на несколько лет или хотели бы родить здорового малыша после 35-40 лет, когда риски патологий повышаются.

У нас еще не сложилась культура обязательного хранения своих половых клеток, а зря. Но для онкобольных – это шанс сохранить здоровые яйцеклетки для будущей беременности, если позаботиться об этом до прохождения химиотерапии.

Криоконсервация эмбрионов или ооцитов обходится в среднем в 20 тыс. рублей, криоконсервация спермы – в 8-10 тыс.

На правах рекламыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Протокол ЭКО: четыре этапа шаг за шагом

Шаг 1. Стимуляция суперовуляции

На этом этапе женщине назначают гормональные препараты в виде инъекций. Они способствуют созреванию в яичниках сразу нескольких фолликулов.

Очень важно соблюдать график введения гормональных препаратов. Этот пункт репродуктологи считают крайне важным.

Важно: При прохождении гормональной стимуляции придется каждые 4-5 дней, а затем каждые 2 дня проходить УЗИ-диагностику. Это позволяет специалистам оценить динамику роста фолликулов.

Шаг 2. Пункция фолликулов

К этому шагу переходят после того, как завершена стимуляция яичников. Как правило, через 34-35 часов после введения ХГЧ.

Проведение пункции занимает не больше 15 минут и проходит под наркозом, но после нее придется провести в палате под наблюдением врача не меньше двух часов.

Шаг 3. Оплодотворение яйцеклеток

На этом шаге вашего участия не требуется. Процедуру проводит эмбриолог в лаборатории. Само оплодотворение произойдет в чашке Петри – плоской «тарелочке» с крышкой.

Шаг 4. Перенос эмбрионов

Эта процедура напоминает привычный визит к гинекологу, только весь процесс переноса эмбрионов в матку происходит параллельно с УЗИ. Эмбрионы выталкивают из катетера в полость матки с помощью шприца. Это и есть заключительный этап ЭКО. Через полторы-две недели врач проверит уровень ХГЧ в вашей крови и диагностирует беременность.

А дальше – берегите себя и соблюдайте рекомендации специалистов. Вас можно будет поздравить!

Все вопросы об ЭКО, которые у вас остались, вы также можете задать экспертам из клиники ЭКО и репродукции "Геном Дон".

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