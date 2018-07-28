Взгляд на проблему женский и мужской: бесплодие успешно лечится в клиниках Ростова-на Дону

28 Июль 15:00 2018-08-02T11:30:12+03:00

Когда перед супружеской парой встает проблема бесплодия, максимум, что нам приходит в голову – проверить свое здоровье у профильного врача: женщина отправляется к своему гинекологу, мужчина – к урологу. Но!

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Какие анализы из тех, что вы сдадите на плановом приеме, покажут причину бесплодия?

Кто поможет понять, в чем именно проблема и кому из супругов нужно пройти дополнительное обследование и лечение?

Ответить на эти вопросы даже с помощью интернета по принципу «Окей, Гугл» непросто. Хотя бы потому, что и список докторов, которые специализируются на проблемах бесплодия, не сразу приходит в голову.

– Дорогая, может завтра сходим к цитогенетику или эмбриологу?

– Мне кажется, лучше проконсультироваться с нашим репродуктологом.

Решение верное. Но вряд ли такой диалог супругов можно представить наяву – до того, как они обратились в центр ЭКО и репродукции.

Итак, есть проблема: бесплодие. Или иначе: супруги задумались о рождении ребенка, но что-то не складывается. Что делать?

Лайфхак №1

Обратиться в центр репродуктивных технологий. Во-первых, на консультацию можно записаться онлайн. Во-вторых, вы избавите себя от сомнений, всех ли специалистов по вашей проблеме посетили.

Как правило, в центре ЭКО можно сразу получить консультацию, сдать анализы и пройти диагностику, лечение и наметить план действий в период предстоящей беременности.

Таких центров в Ростове-на-Дону несколько. Например, в клинике репродукции «Геном Дон» работают гинеколог-репродуктолог, уролог-андролог, эндокринологи, маммологи, врачи ультразвуковой диагностики, эмбриолог, цитогенетик и терапевт.

Попытаемся на примере клиники ЭКО и репродукции «Геном Дон» разобраться шаг за шагом, с чем вам предстоит столкнуться и к чему нужно быть готовыми.

Что можно добавить о наших экспертах: благодаря их усилиям за четыре года появилось на свет больше 4000 новорожденных, а значит, стало вдвое больше счастливых родителей.

Шаг 1. Идем на прием к репродуктологу

Практически всегда стоит записаться на прием заранее – по телефону или через сайт медцентра.

К репродуктологу обращаются и в том случае, когда возраст женщины старше 35 лет, а мужчины – старше 40.

Лайфхак №2

Дату визита к репродуктологу нужно подстроить под цикл супруги: посетить врача лучше в первую фазу менструального цикла (5-12 день).

Цель первой беседы с репродуктологом – сбор данных о вашем здоровье. Результаты предыдущих обследований лучше взять с собой.

Часто уже в ходе первого приема врач проводит УЗИ обследование женщины, чтобы оценить ее овариальный резерв. Другими словами, определяет количество яйцеклеток, которые могут участвовать в оплодотворении. Для чего это нужно?

Это может повлиять на исход ЭКО и потребовать коррекции программы лечения.

Шесть обязательных вопросов на приеме у врача ЭКО:

– Есть ли у вас дети?

– Наступала ли беременность?

– Какой стаж бесплодия вашей пары?

– Проводилось ли лечение методами ВРТ?

– Какие заболевания вы перенесли, какое лечение вам назначали?

– Имеются ли генетические заболевания у вас или у ваших родственников?

И естественно, будут вопросы о состоянии здоровья супругов.

Статистика «Геном Дон»

Препятствия к зачатию у обоих супругов – в 20% случаев

Мужское бесплодие – причина бесплодия в 45% обращений

Шаг 2. Программа обследования при бесплодии

Обоим супругам:

- кровь на гормоны (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон и другие)

- мазки на флору и скрытые инфекции

- ЭКГ или консультации узких специалистов: эндокринолога, генетика, кардиолога, терапевта и других.

Для женщины:

- оценка проходимости маточных труб

- УЗИ органов малого таза

- УЗИ молочных желез или щитовидной железы

Для мужчины:

- спермограмма (исследование спермы)

При необходимости: УЗИ органов мошонки.

Шаг 3. План действий для ЭКО

Итак, результаты обследований получены. Репродуктолог разрабатывает индивидуальную программу лечения бесплодия для вашей пары.

А результат может оказаться неожиданным. В центре репродукции «Геном Дон» были случаи, когда после курса гормональной терапии или небольшого хирургического вмешательства беременность наступала естественным путем.

Но если по показаниям врача вам предложат воспользоваться ЭКО, можете быть уверены, что врачи ЭКО сделают все возможное, чтобы ваша мечта о ребенке сбылась.

В Ростове-на-Дону известные четыре медицинских центра, которые занимаются лечением бесплодия и ЭКО. В их числе:

Центр ЭКО и репродукции «Геном»

https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/

(ул. Шеболдаева, д. 97/2)

+7 (863) 295-35-80

+7 (863) 295-35-81

+7 (928) 905-65-06

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» (ул. Мечникова, 43)

Тел. +7 (863) 232-35-17 , +7 (863) 227-52-00

Центр репродукции человека и ЭКО (ул. Бодрая, 90-А)

Тел. +7 (863) 235-87-77

Медицинский центр «Семья» (ул. Дачная, 8)

Тел. +7 (863) 223-17-77, +7 (863) 223-24-77