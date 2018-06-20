Звезда сборной Уругвая Эдинсон Кавани: Я потрясен Ростовом-на-Дону!

20 Июнь 16:27 2018-06-20T19:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда сборной Уругвая второй день публикует в своем Instagram (а там, кстати, 4,5 млн подписчиков) фотографии Ростова-на-Дону. Это не только снимки с тренировки, но и виды донской столицы: площадь в центре города, кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, недавно реконструированный Ворошиловский мост и новенький стадион «Ростов-Арена».

- Уругвай уже в Ростове-на-Дону, тут пройдет наш второй матч на Чемпионате мира по футболу, - прокомментировал карточки форвард с мировым именем.

- Какой красивый город, - посыпались комментарии болельщиков. - Очень хорошие снимки!

Соборная площадь Ростова. Фото: cavaniofficial21

- Не знал, что России так прекрасна. Спасибо за то, что показываете нам такие места!

А сам нападающий впечатлен «уругвайским присутствием». Именно так он написал, опубликовав за четыре часа до матча очередной пост.

Вид на Дон, справа - стадион "Ростов-Арена". Фото: cavaniofficial21

- Уругвайское присутствие в Ростове-на-Дону потрясающее!!! Впечатляюще!! - поделился эмоциями игрок французского клуба «Пари-Сен-Жермен» и национальной сборной Уругвая.

cavaniofficial21 Uruguay presente en Rostov del Don , ciudad de nuestro segundo partido en el mundial #URU vs #KSA #WorldCup Uruguayan presence in Rostov-On-Don , city of our second World Cup game #URU vs #KSA #worldcup

Напомним, сегодня, 20 июня, стадион «Ростов-Арена» примет второй матч чемпионата мира по футболу-2018: Уругвай - Саудовская Аравия. Это будет второй поединок в группе A, куда также входят Россия и Египет. Уругвай встречался со сборной Саудовской Аравии всего два раза(2002, 2014 г). Один матч закончился поражением, а второй - ничьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный тренер сборной Уругвая Табарес: Футболисты - не роботы!

На "Ростов-Арене" состоится встреча сборных Уругвая и Саудовской Аравии. На предматчевой пресс-конференции Уругвай представляли главный тренер Оскар Табарес и вратарь Фернандо Муслера (подробности)