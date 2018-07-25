2018-07-25T17:28:05+03:00
Общество

В Ростове более 400 обманутых дольщиков подали заявления на получение квартир

Администрация города продолжает формировать списки
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: vantuz.moy.suФото: vantuz.moy.su
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В Ростове-на-Дону в усиленном режиме продолжает работу комиссия по приему заявлений от пострадавших участников долевого строительства. Напомним, в апреле текущего года были внесены поправки в областные законы, предусматривающие обеспечение прав обманутых дольщиков путем предоставления им жилья в другом доме – при наличии инвестора.

10 июля, когда на официальном сайте Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области было опубликовано уведомление с основными сведениями о проекте строительства и об инвесторе, который намеревается восстановить права дольщиков, начался прием заявлений. Инвестор предлагает квартиры в новостройках Ростова, в том числе и в жилом комплексе, строительство которого начнется в конце 2018 года. Всего же пострадавшим участникам долевого строительства планируется передать порядка 650 квартир.

Для отчаявшихся людей это – реальный выход из тупиковой ситуации. Многие из них долгие годы живут на съемных квартирах, одновременно выплачивая ипотечные кредиты. Введение в эксплуатацию нового жилья, по самым скромным подсчетам, позволит почти вдвое уменьшить число обманутых дольщиков.

Как сообщается на официальном сайте администрации города претендентам на жилую площадь необходимо собрать пакет документов и обратиться в городской Департамент координации строительства и перспективного развития.

При этом откладывать подачу заявления не стоит, так как законодательно установлен срок – в течение 30 дней со дня начала приема заявлений, то есть с 10 июля текущего года. После чего в 10-дневный срок будет сформирован предварительный список обманутых дольщиков, участвующих в программе, который будет отправлен на согласование инвестору.

ВАЖНО

Список документов, необходимых для подачи заявления о включении в список на обеспечение прав на жилое помещение:

- копия паспорта (все страницы);

- копии договоров участия в долевом строительстве и допсоглашений к ним, копии документов, подтверждающих оплату. В случае привлечения заемных средств – копии ипотечного договора и сведения об исполнении дольщиком своих обязанностей по указанному договору.

- копии судебного акта по спору, в рамках разрешения которого судом установлено наличие прав требования в отношении проблемного объекта;

- согласия пострадавшего дольщика, его супруга (супруги) на передачу имущественных прав муниципальному образованию в случае обеспечения прав на жилые помещения;

- оригиналы вышеперечисленных документов.

Полный список можно найти на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявления принимаются в Департаменте координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по адресу: ул. Нижнебульварная, 6, этаж 7, каб. 6 (бизнес-центр «Пять морей»).

Время работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Тел: (863) 268-79-65.

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