25 Июль 12:07 2018-07-25T17:28:55+03:00

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27 июля 2018 лунное затмение в Ростове-на-Дону: когда начнется и сколько продлится. Редкое явление природы ростовчане и гости города смогут наблюдать в донской столице уже на этой неделе. Как рассказали в ростовской Обсерватории, лунные затмения - такие, которые можно наблюдать с одной территории, например в Ростовской области, происходят в среднем раз в два года. Так, предыдущее таких же масштабов на Дону было в сентябре 2015 года.

- Нынешнее лунное затмение будет видно на всей Европейской территории России, - рассказа лектор Ростовской астрономической обсерватории Данил Сидорко. - Полностью оно продлится больше четырех часов. Как правило, затмение начинается как только луна появляется над горизонтом. Это природное явление, условно, состоит из двух пунктов. Первый - когда луна находится в полутени земли. И он начинается практически с самого восхода луны. Однако просто так этого не заметить, только с использованием специального оборудования или фоотокамеры.

А вот второй - это когда луна покрывается тенью земли. В этом году он начнется с 21:25 пятницы, 27 июля. Желающие смогут увидеть теневое затмение, когда невооруженным взглядом будет видно как земная тень будет находить на луну. Уже в 23:00 луна полностью будет погружена в земную тень, и тогда можно будет заметить, что она не просто очень слабая на небе, но и, возможно, будет иметь красноватый или даже ржавый оттенок. Полностью земная тень сойдет с луны около 01:15-1:20 субботы, 28 июля. Все это можно будет наблюдать в небольшой телескоп, через фотоаппарат или даже зорким глазом.

Кроме того, если будет позволять погода - не будет облаков и дождя, то посмотреть затмение можно будет и в Обсерватории, что в главном парке Ростова-на-Дону - имени Максима Горького. Специально по такому случаю она будет работать дольше.