2018-07-25T17:28:55+03:00
Общество

27 июля 2018 лунное затмение в Ростове-на-Дону: когда начнется и сколько продлится

Выясняем, во сколько смотреть лунное затмение в Ростове-на-Дону 27 июля 2018
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Красивое явление можно наблюдать уже на этой неделе.Красивое явление можно наблюдать уже на этой неделе.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

27 июля 2018 лунное затмение в Ростове-на-Дону: когда начнется и сколько продлится. Редкое явление природы ростовчане и гости города смогут наблюдать в донской столице уже на этой неделе. Как рассказали в ростовской Обсерватории, лунные затмения - такие, которые можно наблюдать с одной территории, например в Ростовской области, происходят в среднем раз в два года. Так, предыдущее таких же масштабов на Дону было в сентябре 2015 года.

- Нынешнее лунное затмение будет видно на всей Европейской территории России, - рассказа лектор Ростовской астрономической обсерватории Данил Сидорко. - Полностью оно продлится больше четырех часов. Как правило, затмение начинается как только луна появляется над горизонтом. Это природное явление, условно, состоит из двух пунктов. Первый - когда луна находится в полутени земли. И он начинается практически с самого восхода луны. Однако просто так этого не заметить, только с использованием специального оборудования или фоотокамеры.

А вот второй - это когда луна покрывается тенью земли. В этом году он начнется с 21:25 пятницы, 27 июля. Желающие смогут увидеть теневое затмение, когда невооруженным взглядом будет видно как земная тень будет находить на луну. Уже в 23:00 луна полностью будет погружена в земную тень, и тогда можно будет заметить, что она не просто очень слабая на небе, но и, возможно, будет иметь красноватый или даже ржавый оттенок. Полностью земная тень сойдет с луны около 01:15-1:20 субботы, 28 июля. Все это можно будет наблюдать в небольшой телескоп, через фотоаппарат или даже зорким глазом.

Кроме того, если будет позволять погода - не будет облаков и дождя, то посмотреть затмение можно будет и в Обсерватории, что в главном парке Ростова-на-Дону - имени Максима Горького. Специально по такому случаю она будет работать дольше.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Таганроге суд продлил домашний арест обвиняемому по делу массового отравления таллием на авиазаводе
Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей
Пожар в районе завода «Ростсельмаш» полностью потушен
Пожар в районе «Ростсельмаша» локализован
Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году
В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности
В Ростовской области задержали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку
Как свинья в грязи: ростовчанка пожаловалась на лужи в маршрутке во время дождя
Ростовского режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Африке, посмертно наградят «Лавровой ветвью»
В Батайске серийный воришка в медицинских перчатках успел вынести из частных домов ценностей на полмиллиона рублей
В Ростовской области неизвестные пытались похитить пульт от бетононасоса за 200 тысяч рублей
Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области
В День ВДВ в Ростове-на-Дону купца-коробейника нарядили в тельняшку
В соцсетях осудили молодую мать, которая оголила грудь на детской площадке, чтобы покормить ребенка
В Ростовской области злоумышленники похищали из храмов деньги и продукты
В Новочеркасске полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода
В Ростове-на-Дону из-за ссоры с любимой парень решил покончить с собой на глазах прохожих
Авария на М-4 «Дон» в Ростовской области: семь лет грозит водителю микроавтобуса, в котором погибли шесть человек
Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных