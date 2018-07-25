В Ростовской области стартовал проект «Мобильный избиратель»

25 Июль 16:16 2018-07-25T17:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Меньше чем через месяц - 9 сентября 2018 года - в Ростовской области пройдут выборы депутатов регионального Законодательного собрания нового VI созыва. Для удобства избирателей на Дону стартовал проект «Мобильный избиратель». Голосующие смогут реализовать свое право в любом избирательном участке области по месту своего фактического нахождения.

Каждый житель Дона сможет выбрать избирательный участок, на котором ему будет удобно проголосовать в день выборов 9 сентября 2018 года. Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области.

ЛЮБОЕ МЕСТО НА КАРТЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Суть проекта «Мобильный избиратель» заключается в том, что каждый сможет на основании своего заявления выбрать любой избирательный участок в пределах нашего региона для голосования, - рассказал глава избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. - Уже с сегодняшнего числа - 25 июля 2018 года - избиратели имеют возможность обратиться в офисы многофункциональных центров - их на Дону больше 400, а также в территориальные избирательные комиссии, которые есть в каждом муниципальном образовании. Есть и третий вариант - воспользоваться порталом госуслуг, с помощью которого можно, находясь дома или на рабочем месте, написать соответствующее заявление.

Глава Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области.

Известно, что процедура продлится до 5 сентября. А с 29 августа к этой работе подключатся еще и 2 606 участковых избирательных комиссий. Таким образом каждый избиратель имеет возможность проголосовать в любом населенном пункте, который выберет на карте Ростовской области.

- Напомню, проект для нас не совсем новый, - продолжил Андрей Владимирович. - Президентская кампания показала, что это удобная, комфортная и востребованная процедура. Тогда ею воспользовались 150 тысяч донских избирателей. Однако в рамках региональных выборов она будет использоваться впервые.

НЕ БОЛЬШЕ ПЯТИ МИНУТ

К слову, для того чтобы воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» в многофункциональных центрах необходимы только желание самого человека и документ, удостоверяющий личность.

В первый же день старта услугой «Мобильный избиратель» воспользовались сразу несколько жителей нашей области. Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области.

- Процедура занимает в общей сложности порядка пяти минут, - рассказала начальник отдела обслуживания МФЦ Кировского района Ростова-на-Дону Ирина Соломонова. - Избиратель должен прийти в один из многофункциональных центров с паспортом, уже определившись, по какому адресу будет находиться в день голосования. Мы же, в свою очередь, найдем тот участок, который будет расположен максимально близко к его местонахождению, чтоб он смог там проголосовать. Хочу сказать, что все наши специалисты проходили специальное обучение по оказанию этой услуги, поэтому сложностей в приеме документов и написании заявлений у обратившихся к нам не будет.

В первый же день старта услугой «Мобильный избиратель» воспользовались сразу несколько жителей нашей области. Одна из них - Анна Орехова, которая вот уже несколько лет живет и работает в Ростове-на-Дону.

Сложностей в приеме документов и написании заявлений у обратившихся к нам не будет. Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области.

- Я прописана в Ростовской области, но точно знаю, что в день голосования буду находиться в донской столице, - рассказала она. - Именно поэтому пришла написать заявление в первый день запуска проекта «Мобильный избиратель». Никаких сложностей не возникло - пришла, получила талончик, оператор зарегистрировал меня по одному из участков и оформил документы. На все про все - минут пять. Я хочу сказать, что участие в выборах - это мой личный выбор и наша семейная традиция, когда, отдавая свой голос за того или иного кандидата, мы участвуем в выборе будущего своей страны.