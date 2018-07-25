25 Июль 17:30 2018-07-27T11:19:34+03:00

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

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Новоселье – всегда приятное событие. Тем более, когда въехать в квартиру получается раньше запланированного срока. Так ассоциация строительных организаций «Комстрой» досрочно сдала новый 20-этажный дом по адресу: улица Магнитогорская, 1В в жилом комплексе «Екатерининский». При этом качество работ остается на высоком уровне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/661725" frameborder="0"></iframe> В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье.АСО «Комстрой» досрочно сдала очередной дом

Застройщик по традиции отметил вручение ключей в праздничной атмосфере.

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

«Рад поздравить новоселов с таким знаменательным событием – сдачей дома, - заявил замглавы администрации Ростова по вопросам благоустройства и землепользования Ваагн Самсонян. – Также очень приятно поздравить АСО «Комстрой». Ведь это один из лидеров Ростовской области по объемам строительства. А тот объем работ по благоустройству территории, который компания выполнила, конечно, поражает».

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

«Конечно, этот праздник – не столь значительное событие, как сам факт получения ключей от квартир. И мы очень благодарны, что Вы оказали нам доверие. Сейчас стратегия нашей компании – улучшать качество инфраструктуры жилых комплексов. Будем и дальше работать над повышением уровня комфорта», - отметил председатель АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко.

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

Собственники квартир в ЖК «Екатерининский» заметили значительные изменения в благоустройстве территории, которые произошли здесь за последнее время. Для жителей доступна прогулочная зеленая зона с газоном, аллеей и зоной барбекю. Готова площадка для выгула собак, оборудованная специальными снарядами для дрессировки и боксами с дог-пакетами. Обретают новый вид детские площадки: резиновое покрытие, интересные игровые комплексы, большая спортивная площадка с футбольным полем и зоной воркаута, где есть турники и уличные тренажеры. Новинкой этого лета стали занятия по йоге, которые проводятся на местном газоне для всех желающих бесплатно.

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

Немаловажно, что при возведении домов жилого комплекса использована кирпично-монолитная технология, которая гарантирует прочность конструкций, высокую степень шумо- и теплоизоляции. А крышная котельная на каждом из домов, позволяет жильцам экономить на коммунальных платежах до 50% в отопительный сезон.

У АСО «Комстрой» своя управляющая компания – один из лидеров среди УК города.

КСТАТИ

В Ростове-на-Дону АСО «Комстрой» начала строительство 25-этажного ЖК «Zапад», который представляет собой жилой дом с панорамным остеклением лоджий, подземной парковкой и благоустроенной территорией. А в ближайшее время начнется возведение еще двух жилых комплексов: 25-этажный каркасно-монолитный ЖК «Маршал» с огороженной территорией в Левенцовском районе и ЖК «Днепровская роща», который представляет собой два 25-этажных жилых дома с ухоженной территорией прямо возле рощи. Качественное строительство четко в оговоренные сроки – визитная карточка компании!

Узнать подробнее о деятельности компании, получить консультацию специалистов по покупке квартиры можно по телефону 8(863) 322-00-94.

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