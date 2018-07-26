Матч ФК "Ростов" - ФК "Ахмат": статистика личных встреч

26 Июль 11:40 2018-07-26T14:59:34+03:00

ФК "Ростов" еще ни разу не проводил домашние матчи 28 июля Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

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28 июля в 21.30 на стадионе "Ростов-Арена" состоится открытие футбольного сезона-2018./2019: матч ФК "Ростов" - ФК "Ахмат". В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о субботнем поединке.

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат": статистика личных встреч

(последние три сезона)

18.07.2015: "Ростов" - "Терек" (1:1).

21.05.2016: "Терек" - "Ростов" (0:2).

28.08.2016: "Терек" - "Ростов" (2:1).

12.03.2017: "Ростов" - "Терек" (0:0).

23.07.2017: "Ростов" - "Ахмат" (0:1).

04.11.2017: "Ахмат" - "Ростов" (1:0).

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат": факты о матче

- За последние четыре встречи в Ростове-на-Дону между этими командами в рамках чемпионата России "желто-синие" не выигрывали ни разу: два матча закончились вничью, дважды побеждала команда из Грозного. при этом "Ростов" в этих встречах забил лишь однажды - отличился малиец мусса Думбия, которого в команде уже нет.

- "Ростов" - "Ахмат" в матчах открытия чемпионата России в Ростове-на-Дону:

- сезон-2013/2014 - победа "желто-синих" со счетом 2:1. Это, кстати, последняя победа на грозненцами в домашних матчах.

- сезон-2015/2016 - ничья 1:1.

- В рамках Премьер-лиги (с сезона-2002) ФК "Ростов" ни разу не играл в Ростове-на-Дону 28 июля. Единственная игра "Ростова" в этот день была в в Москве против "Спартака" (поражение 0:1).

- Всего (с 2005 года) команды провели 24 встречи. "Ростов" - 8 побед, шесть матчей завершились вничью, в 10-ти праздновал победу клуб из Грозного.

- По итогам прошлого сезона "Ахмат" забивал и пропускал чаще всего с 76-й по 90-ю (плюс добавленное время) минуту.

- В сезоне 2017/2018 два игрока "Ахмата" возглавили список главных нарушителей по карточкам.

- По итогам прошлого сезона:

ФК "Ростов" в домашних встречах: шесть побед, пять ничьих, четыре поражения. Мячи - 14:9.

ФК "Ахмат" на выезде: четыре победы, четыре ничьи, семь поражений. Мячи - 19:21.

Мнение Игоря Гамулы о старте нового сезона для ФК "Ростов" читайте здесь.

Календарь матчей ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019 ищите здесь.