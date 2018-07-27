Плохая карма: «Мерседес» полковника-миллиардера Захарченко напугал покупателей

27 Июль 11:00 2018-07-30T10:55:58+03:00

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Продать Mercedes Benz E250 CGI экс-замруководителя управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, задержанного в 2016-м за взятку и злоупотребление служебными полномочиями, в квартире которого нашли 9 млрд рублей наличными, с первой попытки не удалось: Росимущество объявило об отсутствии заявок на участие в аукционе по его приобретению за 986 тысяч рублей.

О СВЯЗИ КОРРУПЦИИ И «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО» БИЗНЕСА

Ну вот вообще, представьте, ни одной за две недели с момента объявления торгов! Только корреспонденты «Комсомолки», как выяснилось, единственные, кто проявил интерес к этой теме: по крайней мере, мы не поленились и съездили на площадку, где стоят арестованные автомобили (в ст. Кривянскую, это 50 км от Ростова) и осмотрели машину.

- А зря, между прочим! Зря никто не захотел покупать этот «Мерс»! - кипятится знакомый товарищ в структуре, близкой к организации подобных аукционов. - Что, разве дорого — 986 тысяч за такое классное «купе»? Да, есть там потертости на бамперах, я читал. Да, нет запасного колеса. Да, простояла тачка год на открытом воздухе без эксплуатации, появился налет ржавчины на тормозных дисках! И что?! Зато 20 тысяч пробега, один хозяин...

На бампере сзади есть притертость.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Когда наш собеседник, словно заправский менедждер автосалона на одном дыхании сумевший без пауз выпалить рекламу захарченковского «Мерса», наконец, останавливается, чтобы глотнуть воздуха для следующей порции этой презентации, мы осторожно интересуемся:

- Так почему, собственно, зря-то? Может, выжидают коммерсы, пока Росимущество снизит цену на 49,3 тысячи рублей (таков шаг торгов: снижение на 5% каждый раз, если не находится покупатель с первой, со второй попытки. - прим. ред.), а потом — раз, и купят не глядя?

- Ну... это может быть, даже вполне, - соглашается он, успокаиваясь. - Но ведь суть-то в другом! Эти 986 тысяч — они куда пойдут? Вот именно — в бюджет! Здесь и есть смысл продаже арестованного имущества. То есть то, что украл коррупционер, продается гражданам по приемлемым ценам, а деньги возвращаются в оборот государства. И чем больше, тем лучше...

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016-го.Фото: Павел КЛОКОВ

Честно говоря, слушать дальше этот поток сознания о чуть ли не «социальной ответственности бизнеса» (или граждан вообще, тут не вполне понятно) за каких-то мздоимцев, нахапавших себе на взятках и откатах свое добро, совершенно расхотелось, и мы свернули поскорее эту беседу.

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Хотя автомобиль-то этот, пусть и восьмилетний, вполне себе, мы убедились лично, выглядит неплохо — по крайней мере, снаружи. Ведь ключи от «Мерса», чтобы посидеть в салоне, завести его, послушать, как звучит мотор, «хранители» (так зовутся люди, наблюдающие под охраной собак за площадкой с арестованными авто) не дали: мол, повредить можете, смотрите просто так.

Странно это — как и условия хранения, кстати, ведь если уж так хотелось бы продать все это отобранное судом имущество, вполне стоило бы хоть тент поверх натянуть... Да и осмотры проводит не раз в неделю, по пятницам, а чаще.

Салон без изысков. Фото: Росимущество.

Впрочем, если присмотреться даже снаружи, вряд ли автомобиль сильно привлекает внимание — и салон тоже не выдающийся, без изысков.

- А я что говорил, когда вы только собирались ехать на осмотр? - поднимает указательный палец вверх с видом пророка бывший сослуживец Дмитрия Захарченко по налоговой полиции в Ростове-на-Дону, где тот служил до переезда в Москву. - Не может быть там особых прибамбасов. Димка не выпендривался никогда, тихоней был, себе на уме. Хотя... не только он на ней ездил, но еще и его гражданская супруга, когда они сюда наведывались: потом, вроде как, на нее и переписана была машина.

Что любопытно: в провале попытки продать автомобиль экс-коллега полковника-миллиардера обвинил именно нас, журналистов.

Заявки больше не принимаются: заявок вовсе нет. Фото: скан со страницы аукциона.Фото: Александр СТЕПАНОВ

- Ну какого черта было привлекать столько внимания? - рассуждает он. - Машина-то какая - «Мерседес»-купе, так? Значит, на что и на кого рассчитана? На персональные поездки, для бизнесменов или богатых мальчуганов и барышень — сынков, дочек и любовниц. Верно? Но коммерсанты — люди сплошь суеверные, о завтрашнем дне думающие. А вы всем рассказали: был, мол, богач-коррупционер, поймали-посадили его, имущество распродают теперь. То есть — карма, как говорится, у тачки плохая, во как... Плюс, мало ли, раскопаете, кто именно купил, человеку жить потом не дадут нормально.

Теперь, после подведения итогов не состоявших первых торгов, цену на серо-бежевый Mercedes Benz E250 CGI (2010 года выпуска) снизят на 50 тысяч и назначат новую дату проведения аукциона.

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Сумма, правда, настораживала - «Мерс»-то он, понятное дело, и в Африке, и в Ростове-на-Дону, «Мерс», но 986 тысяч рублей — за автомобиль, на котором ездил человек, способный, например, построить половину стадиона «Ростов-Арена», где проводились матчи ЧМ-2018, или, скажем, треть нового аэропорта «Платов», или... ну, в общем, это как-то не серьезно (подробности)

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