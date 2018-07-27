2018-07-30T10:55:58+03:00
Общество

Ливни, град и грозы: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде 28-31 июля

Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ливни, град и грозы: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде 28-31 июляЛивни, град и грозы: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде 28-31 июляФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода не дает спасателям возможности расслабиться. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, на 28-31 июля объявлено штормовое предупреждение, то есть в течение трех дней ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Не исключено, что дожди могут обойти стороной донскую столицу, но не факт. Потому спасатели наготове.

- Обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды, - говорят в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону. - Просим жителей соблюдать правила безопасности. В частности, во время грозы не разговаривать на улице по сотовому телефону, не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, не парковать машины у деревьев и металлических конструкций.

Напомним, в Шахтах произошла страшная трагедия. В дерево, под которым от дождя прятались отдыхающие на пляже, ударила молния. Погибла беременная местная жительница, еще пятерых доставили в больницу. На трассе Ростов - Волгодонск погиб водитель, который, увидев упавшую ветку на дороге, вылетел с обочины и врезался в дерево.

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