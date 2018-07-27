Донской парламент: за Ростовом-на-Дону предлагается законодательно закрепить особый статус

27 Июль 14:00 2018-07-30T10:55:58+03:00

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Накануне, 26 июля, состоялось внеочередное заседание донского парламента, в повестке дня которого значилось более десяти социально-значимых вопросов, в том числе законопроект о статусе административного центра Ростовской области. Как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, проект имеет давнюю историю, так сказать «с бородой». Около 20 лет назад рассматривал вопрос о придании особого статуса Ростову-на-Дону, но впоследствии был отложен.

– Скорее всего, он (законопроект - автр) не появился бы в повестке дня, если бы ни позиция губернатора, - пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Мы смогли преодолеть отраслевое сопротивление и внести законопроект на рассмотрение в Законодательное Собрание. Очень важно, что он появляется в период после проведения чемпионата мира по футболу, который показал, что органы власти, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры, вообще горожане и жители области могут очень многое, когда перед ними стоят конкретные цели, которых необходимо достичь.

Казалось бы, Ростов-на-Дону и так имеет статус центра донского региона. Здесь расположены все областные органы государственной власти, аппарат полномочного представителя Президента России, дипломатические представительства и консульства иностранных государств, территориальные подразделения федеральных органов власти. Но положения, закрепленные в законе, позволят оперативно решать такие проблемы, как, к примеру, сохранение памятников областного значения, развитие транспортной инфраструктуры, застройки новых жилых районов и финансирования различных городских программ.

Председатель донского парламента Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗСРО

– Ростовская область не является первопроходцем. Во многих субъектах Федерации приняты собственные законы, устанавливающие особый статус административных центров, - пояснил Александр Ищенко. - Мы проанализировали опыт других регионов, учли ошибки и позитивные стороны такого регулирования. Поэтому, готовя данный законопроект к рассмотрению, мы тщательно проработали все его аспекты.

С учетом административного статуса на город Ростов-на-Дону предлагается возложить ряд дополнительных функций, в частности, создание условий для осуществления деятельности областных и федеральных государственных органов власти, содействие организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания граждан, прибывающих в город, сохранение исторического облика города, создание условий для проведения международных, общероссийских, областных и межмуниципальных мероприятий, обеспечение необходимых условий для строительства, реконструкции и содержания зданий и сооружений, необходимых для развития города как административного центра.

Депутаты согласились с предложенным законопроектом и приняли его в первом чтение.

Народные избранники также проголосовали за проект другого областного закона – «О развитии агломерации в Ростовской области». Фактически дан старт тенденции, которая прослеживается на протяжении последних лет - объединение крупных городов с населенными пунктами, которые расположены рядом. Предусматривается, что для усиления связей между муниципалитетами-соседями могут создаваться агломерации путем заключения соответствующих соглашений.

Оба закона пройдут ко второму чтению через общественные слушания. Предложения экспертов, общественников, да и просто неравнодушных горожан будут учтены ко второму чтению.