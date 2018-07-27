2018-07-30T10:55:58+03:00
Общество

Донской парламент: за Ростовом-на-Дону предлагается законодательно закрепить особый статус

Это позволит более оперативно решать насущные проблемы
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
В Законодательном Собрании состоялось внеочередное заседание, на котором был принят ряд важных решений. Фото: пресс-служба ЗСРОВ Законодательном Собрании состоялось внеочередное заседание, на котором был принят ряд важных решений. Фото: пресс-служба ЗСРО
Изменить размер текста:

Накануне, 26 июля, состоялось внеочередное заседание донского парламента, в повестке дня которого значилось более десяти социально-значимых вопросов, в том числе законопроект о статусе административного центра Ростовской области. Как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, проект имеет давнюю историю, так сказать «с бородой». Около 20 лет назад рассматривал вопрос о придании особого статуса Ростову-на-Дону, но впоследствии был отложен.

– Скорее всего, он (законопроект - автр) не появился бы в повестке дня, если бы ни позиция губернатора, - пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Мы смогли преодолеть отраслевое сопротивление и внести законопроект на рассмотрение в Законодательное Собрание. Очень важно, что он появляется в период после проведения чемпионата мира по футболу, который показал, что органы власти, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры, вообще горожане и жители области могут очень многое, когда перед ними стоят конкретные цели, которых необходимо достичь.

Казалось бы, Ростов-на-Дону и так имеет статус центра донского региона. Здесь расположены все областные органы государственной власти, аппарат полномочного представителя Президента России, дипломатические представительства и консульства иностранных государств, территориальные подразделения федеральных органов власти. Но положения, закрепленные в законе, позволят оперативно решать такие проблемы, как, к примеру, сохранение памятников областного значения, развитие транспортной инфраструктуры, застройки новых жилых районов и финансирования различных городских программ.

Председатель донского парламента Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗСРО

Председатель донского парламента Александр Ищенко. Фото: пресс-служба ЗСРО

– Ростовская область не является первопроходцем. Во многих субъектах Федерации приняты собственные законы, устанавливающие особый статус административных центров, - пояснил Александр Ищенко. - Мы проанализировали опыт других регионов, учли ошибки и позитивные стороны такого регулирования. Поэтому, готовя данный законопроект к рассмотрению, мы тщательно проработали все его аспекты.

С учетом административного статуса на город Ростов-на-Дону предлагается возложить ряд дополнительных функций, в частности, создание условий для осуществления деятельности областных и федеральных государственных органов власти, содействие организации транспортного, гостиничного, культурного и иного обслуживания граждан, прибывающих в город, сохранение исторического облика города, создание условий для проведения международных, общероссийских, областных и межмуниципальных мероприятий, обеспечение необходимых условий для строительства, реконструкции и содержания зданий и сооружений, необходимых для развития города как административного центра.

Депутаты согласились с предложенным законопроектом и приняли его в первом чтение.

Народные избранники также проголосовали за проект другого областного закона – «О развитии агломерации в Ростовской области». Фактически дан старт тенденции, которая прослеживается на протяжении последних лет - объединение крупных городов с населенными пунктами, которые расположены рядом. Предусматривается, что для усиления связей между муниципалитетами-соседями могут создаваться агломерации путем заключения соответствующих соглашений.

Оба закона пройдут ко второму чтению через общественные слушания. Предложения экспертов, общественников, да и просто неравнодушных горожан будут учтены ко второму чтению.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Депутаты Ростова-на-Дону проинспектировали ход выполнения проекта по созданию комфортной городской среды
В Таганроге суд продлил домашний арест обвиняемому по делу массового отравления таллием на авиазаводе
Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей
Пожар в районе завода «Ростсельмаш» полностью потушен
Пожар в районе «Ростсельмаша» локализован
Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году
В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности
В Ростовской области задержали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку
Как свинья в грязи: ростовчанка пожаловалась на лужи в маршрутке во время дождя
Ростовского режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Африке, посмертно наградят «Лавровой ветвью»
В Батайске серийный воришка в медицинских перчатках успел вынести из частных домов ценностей на полмиллиона рублей
В Ростовской области неизвестные пытались похитить пульт от бетононасоса за 200 тысяч рублей
Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области
В День ВДВ в Ростове-на-Дону купца-коробейника нарядили в тельняшку
В соцсетях осудили молодую мать, которая оголила грудь на детской площадке, чтобы покормить ребенка
В Ростовской области злоумышленники похищали из храмов деньги и продукты
В Новочеркасске полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода
В Ростове-на-Дону из-за ссоры с любимой парень решил покончить с собой на глазах прохожих
Авария на М-4 «Дон» в Ростовской области: семь лет грозит водителю микроавтобуса, в котором погибли шесть человек
Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных