Депутаты донского парламента приняли поправки, которые помогут достроить дома обманутых дольщиков

27 Июль 17:30 2018-07-30T10:55:58+03:00

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В ходе внеочередного и последнего заседания донского парламента, которое состоялось накануне, 27 июля, народные избранники приняли очень важное для обманутых дольщиков решение. Они проголосовали за две поправки в областное законодательство, которые касаются поддержки пострадавших участников долевого строительство.

Одна расширяет уже существующие льготы для застройщиков, намеренных оказать помощь обманутым дольщикам.

- Ранее было установлено, что застройщик получает земельный участок без торгов, при условии, что он предоставит обманутым дольщикам четыре тысячи квадратных метров, построив при этом 20 тысяч квадратных метров нового жилья, - пояснил на пресс-конференции председатель донского парламента Александр Ищенко. - На практике оказалось, что такие большие недостроенные дома остались только в Ростове-на-Дону, то есть фактически данная мера поддержки не работает в других муниципалитетах, потому требовалась была корректировка. Теперь для получения земельного участка в аренду без проведения торгов инвестору надо построить один новый дом и достроить один «проблемный», без привязки к квадратным метрам застройки. Это касается любого муниципалитета, кроме Ростова, где требования останутся прежними.

Вторая поправка предусматривает возможность предоставления объединениям участников долевого строительства субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов, которые готовы на 65 % и более. Она будет предоставляться на разработку сметной документации, прохождение экспертизы и на завершение строительства.

- В прошлом году мы принимали такую поправку конкретно для города Шахты, в результате по этой схеме в очень сжатые сроки было достроено сразу пять жилых домов, - отметил председатель парламента. - Теперь Губернатор предложил распространить полученный опыт на другие территории. Уверен, что с помощью этого механизма сможем достроить от 14 до 18 объектов уже до конца нынешнего года.

В донском парламенте состоялось последнее заседание депутатов пятого созыва. Фото: пресс-служба ЗСРО

ВОДА - ПО ЛИЦЕНЗИИ

Депутаты внесли поправки в областной закон о недропользовании. Теперь садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества имеют право добывать воду из скважин для хозяйственно-бытовых целей после того, как получат государственную лицензию. Ее стоимость определена в размере 7 500 рублей. Данные положения вступают в силу с 1 января 2020 года. До этого срока лицензия не нужна.

При этом получение разрешения существенно облегчается, так как из перечня необходимых бумаг исключены проекты, экспертизы и ряд иных документов, изготовить которые могли только специализированные компании.

Эти изменения касаются только садоводческих и огороднических товариществ и не затрагивают интересы частных лиц. Как и прежде, собственникам земельных участков получать лицензию на добычу воды не нужно, если скважина не является источником централизованного водоснабжения, образована она без применения взрывных работ, используется для собственных нужд, а не для предпринимательской деятельности, и если объем воды не превышает 100 кубических метров в сутки.

НАКАЖУТ ДЕПУТАТОВ-ПРОГУЛЬЩИКОВ

На последнем заседании парламента пятого созыва народные избранники, имея за собой уже большой опыт законодательной работы, также проголосовали за изменение структуры регионального парламента. Речь идет об оптимизации деятельности парламента следующего созыва. На 20 % будет сокращено количество лиц, замещающих государственные должности в донском парламенте на постоянной основе. Будет преобразована комиссия по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике в комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Также изменятся форматы работы с гражданским обществом.

Предполагается не только использовать уже существующую дискуссионную площадку «Открытая» трибуна, но проводить интернет-опросы, активно вступать в диалог с гражданами, в том числе в социальных сетях, привлекать экспертов и общественные организации не только на стадии обсуждения существующих законопроектов, но и обсуждать концептуальные вопросы, волнующие жителей.

- Повышается личная ответственность депутатов. В частности, он может быть лишен права на получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с его деятельностью, если без уважительных причин в течение трех и более месяцев не проводил приемы избирателей и не присутствовал на заседаниях, - пояснил Александр Ищенко. - Это не значит, что все у нас прогульщики. Нет. У нас очень ответственные депутаты, но данная мера необходима.

Все эти поправки вступят в силу со дня проведения первого правомочного заседания Законодательного Собрания уже следующего шестого созыва. Напомним, выборы уже скоро - 9 сентября.