«Клиника года - 2018» в Ростове-на-Дону: на старт!
Впереди – трехмесячный марафон, в ходе которого посетители сайта KP.RU выберут клиники, медицинские и диагностические центры, заслужившие народное доверие и тех врачей, которых охотно рекомендуют друзьям.
Для тех, кто впервые примет участие в проекте «Клиника года - 2018» напомним, что «Клиника года» – действительно народный проект, который проходит по всей России. В Ростове-на-Дону он пройдет уже в третий раз!
Как родилась идея проекта?
С каждым годом количество медицинских центров, частных клиник стремительно растет. Медицина развивается и предлагает новые возможности. Но, записываясь на прием, пациенты хотят знать не только название медцентра и фамилию доктора. Важно понимать, можно ли доверить этому врачу свое здоровье или здоровье близких?
Куда спокойнее идти к специалисту, понимая, насколько он компетентен, достаточно ли опытен. Важно и то, каким оборудованием располагает само медицинское учреждение, какие гарантии предоставляет своим пациентам. Мы хотим быть уверены, что наше здоровье в надежных руках.
Так родилась «Клиника года». С одной стороны, проект, охватывает самые разные медицинские учреждения Ростова-на-Дону: от крупных многопрофильных больниц до небольших частных центров. С другой стороны проект – своего рода медицинский справочник, который помогает сориентироваться не только жителям, но и гостям города.
Аудитория нашего проекта исчисляется сотнями тысяч пользователей. А публикации будут не только в Интернете, но и в газете «Комсомольская правда», на радио «КП».
«Клинику года» заметили даже в Министерстве здравоохранения: за организацию конкурса медиахолдингу «КП» выразили благодарность!
Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА
Что отличает проект «Клиники года - 2018»?
Больше интерактива! Смотрите видеоролики о клиниках Ростова-на-Дону, слушайте выступления врачей в рубрике «Полезное радио», задавайте вопросы по телефону, участвуйте в акциях и проходите обследования в клиниках Ростова на особых условиях, а затем делитесь своим мнением.
Еще одна новинка: народный фотоконкурс в рамках «Клиники года-2018». Заходите на сайт KP.RU, делитесь улыбками, выкладывайте фото и получайте призы от наших партнеров – стоматологических клиник Ростова-на-Дону.
Старт «Клиники года - 2018» объявлен! Определять лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU
По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года-2018»:
- Безупречный сервис: лучшая клиника в сфере организации и обслуживания пациентов
- Безграничное доверие: современная клиника с вековыми традициями лечения
- Индивидуальный подход к здоровью: лучшая клиника в сфере лечения метаболических нарушений
- Новейшие технологии имплантации: лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования
- Передовая стоматология: лучшая клиника эстетической стоматологии
- Территория здоровья: лучшая многопрофильная клиника
- Формула рождения: лучшая клиника ЭКО и репродукции
- Инновационная стоматология: лучшая стоматологическая клиника для всей семьи
- Легкий шаг: лучшая клиника по решению варикозных проблем
- Здоровье животных: лучшая многопрофильная ветеринарная клиника
- Искусство преображать: лучшая косметологическая клиника
- Искусство возвращать зрениe: лучшая офтальмологическая клиника
- Власть над зависимостью: лучшая наркологическая клиника
Свою награду кому-то из участников вручит и «Комсомолка»: за самые актуальные и полезные для читателей материалы на тему медицины и здоровья.
Следить за ходом голосования можно в разделе "Клиника года-2018" и в эфире радио "Комсомольская правда" на частоте 89.8 FM.
Всем удачи и здоровья!
Отзывы наших партнеров о проекте "Клиника года-2017":
Гендиректор стоматологического центра «Династия-С» Александр Скибинский.
Гендиректор ООО «ЛДЦ МИБС Ростов-на-Дону» Инна Решетникова.
Директор по развитию сети поликлиник «Авеню» Евгения Арсентьева.
Главврач «Клиники неврологии и мануальной медицины» Петр Заходякин.