2018-08-02T12:28:34+03:00
Здоровье

«Клиника года - 2018» в Ростове-на-Дону: на старт!

Объявляем о начале проекта «Клиника года -2018» и о старте народного голосования на сайте KP.RU
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&ensp;Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Впереди – трехмесячный марафон, в ходе которого посетители сайта KP.RU выберут клиники, медицинские и диагностические центры, заслужившие народное доверие и тех врачей, которых охотно рекомендуют друзьям.

Для тех, кто впервые примет участие в проекте «Клиника года - 2018» напомним, что «Клиника года» – действительно народный проект, который проходит по всей России. В Ростове-на-Дону он пройдет уже в третий раз!

Как родилась идея проекта?

С каждым годом количество медицинских центров, частных клиник стремительно растет. Медицина развивается и предлагает новые возможности. Но, записываясь на прием, пациенты хотят знать не только название медцентра и фамилию доктора. Важно понимать, можно ли доверить этому врачу свое здоровье или здоровье близких?

Куда спокойнее идти к специалисту, понимая, насколько он компетентен, достаточно ли опытен. Важно и то, каким оборудованием располагает само медицинское учреждение, какие гарантии предоставляет своим пациентам. Мы хотим быть уверены, что наше здоровье в надежных руках.

Так родилась «Клиника года». С одной стороны, проект, охватывает самые разные медицинские учреждения Ростова-на-Дону: от крупных многопрофильных больниц до небольших частных центров. С другой стороны проект – своего рода медицинский справочник, который помогает сориентироваться не только жителям, но и гостям города.

Аудитория нашего проекта исчисляется сотнями тысяч пользователей. А публикации будут не только в Интернете, но и в газете «Комсомольская правда», на радио «КП».

«Клинику года» заметили даже в Министерстве здравоохранения: за организацию конкурса медиахолдингу «КП» выразили благодарность!

&ensp; Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА

Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА

Что отличает проект «Клиники года - 2018»?

Больше интерактива! Смотрите видеоролики о клиниках Ростова-на-Дону, слушайте выступления врачей в рубрике «Полезное радио», задавайте вопросы по телефону, участвуйте в акциях и проходите обследования в клиниках Ростова на особых условиях, а затем делитесь своим мнением.

«Улыбайся, Ростов!»

Еще одна новинка: народный фотоконкурс в рамках «Клиники года-2018». Заходите на сайт KP.RU, делитесь улыбками, выкладывайте фото и получайте призы от наших партнеров – стоматологических клиник Ростова-на-Дону.

Старт «Клиники года - 2018» объявлен! Определять лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU

По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года-2018»:

- Безупречный сервис: лучшая клиника в сфере организации и обслуживания пациентов

- Безграничное доверие: современная клиника с вековыми традициями лечения

- Индивидуальный подход к здоровью: лучшая клиника в сфере лечения метаболических нарушений

- Новейшие технологии имплантации: лучшая стоматологическая клиника в сфере ортодонтии и протезирования

- Передовая стоматология: лучшая клиника эстетической стоматологии

- Территория здоровья: лучшая многопрофильная клиника

- Формула рождения: лучшая клиника ЭКО и репродукции

- Инновационная стоматология: лучшая стоматологическая клиника для всей семьи

- Легкий шаг: лучшая клиника по решению варикозных проблем

- Здоровье животных: лучшая многопрофильная ветеринарная клиника

- Искусство преображать: лучшая косметологическая клиника

- Искусство возвращать зрениe: лучшая офтальмологическая клиника

- Власть над зависимостью: лучшая наркологическая клиника

Свою награду кому-то из участников вручит и «Комсомолка»: за самые актуальные и полезные для читателей материалы на тему медицины и здоровья.

Следить за ходом голосования можно в разделе "Клиника года-2018" и в эфире радио "Комсомольская правда" на частоте 89.8 FM.

Всем удачи и здоровья!

Отзывы наших партнеров о проекте "Клиника года-2017":

Гендиректор стоматологического центра «Династия-С» Александр Скибинский.

Гендиректор ООО «ЛДЦ МИБС Ростов-на-Дону» Инна Решетникова.

Директор по развитию сети поликлиник «Авеню» Евгения Арсентьева.

Главврач «Клиники неврологии и мануальной медицины» Петр Заходякин.

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