2018-08-02T12:11:06+03:00
Спорт

UFC в Москве 2018: дата проведения и участники турнира

Турнир UFC в Москве 2018 пройдет в Олимпийском 15 сентября
Максим КАДАЕВ
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Алексей Олейник сразится с Марком Хантом. Фото: UFC.comАлексей Олейник сразится с Марком Хантом. Фото: UFC.com
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Турнир UFC в Москве 2018 (UFC Fight Night Moscow) состоится в Олимпийском 15 сентября. Это первое мероприятие UFC в России. Начало боев - в 17:30. Как сообщил вице-президент организации Дэвид Шоу, на турнире в Москве пройдут 12 боев (пять в основном карде, семь - в предварительном, - прим. авт.). Главный бой вечера - Алексей Олейник (Россия) против Марка Ханта (Новая Зеландия).

Турнир UFC в Москве 2018: кто будет драться

Алексей Кунченко (Россия) - Тиагу Алвес (Бразилия)

Петр Ян (Россия) - Дуглас Сильва (Бразилия)

Андрей Орловский (Белоруссия) - Шамиль Абдурахимов (Россия)

Майрбек Тайсумов (Россия) - Десмонд Грин (США)

Никита Крылов (Украина) - Ян Блахович (Польша)

НАША СПРАВКА

UFC является сильнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля (ММА) в мире. В этом году UFC празднует свое 25-летие и может похвастаться более чем 278 миллионами поклонников по всему миру. С момента создания в 1993 году UFC организовала более 400 мероприятий в 21 стране. Ежегодно UFC проводит более 40 мероприятий на самых престижных аренах, обеспечивая онлайн трансляцию в 163 странах на 35 языках для аудитории равной 1,1 млрд.

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