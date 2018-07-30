2018-07-30T15:25:23+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на Ростов-на-Дону надвигается шквалистый ветер

В прошлый раз буря стала причиной многочисленных происшествии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сильный ветер может стать причиной ЧП.Сильный ветер может стать причиной ЧП.Фото: архив КП
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Спасатели Ростова-на-Дону распространили официальное штормовое предупреждение. Причина на этот раз не дожди с градом, а шквалистый ветер, который ожидают в течение трех дней (30, 31 июля и 1 августа). Порывы будут превышать 20 метров в секунду, что может привести к многочисленным мелким и крупным происшествиям.

- Не исключены перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - говорят в городском управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Учитывая опыт прошлых ЧП, спасатели просят жителей не парковать автомобили, не оставлять детские коляски под деревьями, слабо укрепленными конструкциями, а при скачках напряжения сразу же отключить все приборы.

Сильный ветер может быстро распространять ландшафтный пожар, потому спасатели просят не разжигать костров, не бросать непотушенные сигареты с балконов и окон машин.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях надо звонить – 112.

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В Ростове-на-Дону непогода стала причиной сразу нескольких десятков происшествий. Спасатели и синоптики дружно обещали шквалистый ветер вкупе с ливнем, но никто не мог ожидать, что будет настоящая буря. Судя по видео, которое уже появилось в городских пабликах, пешеходам и водителям было нелегко. Это мягко говоря. Из-за сильного ветра, поднявшего в воздух песок, ветки, пакеты и различный мусор, просто не было видно дорог, к примеру, автомобилисты были вынуждены включать аварийку и съезжать на обочины, а люди шли по тротуарам, рискуя оказаться в зоне падения какого-нибудь предмета (подробности)

Песчаная буря в 45 км от Ростова 11.7.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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