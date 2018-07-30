Штормовое предупреждение: на Ростов-на-Дону надвигается шквалистый ветер

30 Июль 15:18 2018-07-30T15:25:23+03:00

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Спасатели Ростова-на-Дону распространили официальное штормовое предупреждение. Причина на этот раз не дожди с градом, а шквалистый ветер, который ожидают в течение трех дней (30, 31 июля и 1 августа). Порывы будут превышать 20 метров в секунду, что может привести к многочисленным мелким и крупным происшествиям.

- Не исключены перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, - говорят в городском управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Учитывая опыт прошлых ЧП, спасатели просят жителей не парковать автомобили, не оставлять детские коляски под деревьями, слабо укрепленными конструкциями, а при скачках напряжения сразу же отключить все приборы.

Сильный ветер может быстро распространять ландшафтный пожар, потому спасатели просят не разжигать костров, не бросать непотушенные сигареты с балконов и окон машин.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях надо звонить – 112.

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