2018-07-31T15:17:08+03:00
Общество

В возводимом на Юге России храме князя Владимира состоялась первая служба

Богослужение прошло в День крещения Руси в микрорайоне «Перспективный» города Ставрополя
Юлия ЛАНДЫШ
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В возводимом на Юге России храме князя Владимира состоялась первая служба. Фото: Иван ЖимаевВ возводимом на Юге России храме князя Владимира состоялась первая служба. Фото: Иван Жимаев
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Знаковое событие для православных Юга России состоялось в субботу, 28 июля. В Ставрополе в храме князя Владимира провели для прихожан первую службу.

Божественную летургию провел Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

- Сегодня по всей России идут мероприятия в честь святого князя Владимира - Крестителя Руси. Он сделал для русского народа самое главное - привел его в лоно церкви и Христа. Отдельная благодарность за этот Божий дом нашему благотворителю Юрию Иванову. Он, его семья и сотрудники компании «ЮгСтройИнвест» от всего сердца помогают нам укреплять и распространять православную веру. Незадолго до праздника этому прекрасному храму был присвоен статус собора. Сегодня уважаемый Юрий Иванович назначается его почетным ктитором, - подчеркнул Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В возводимом на Юге России храме князя Владимира состоялась первая служба. Фото: Иван Жимаев

В возводимом на Юге России храме князя Владимира состоялась первая служба. Фото: Иван Жимаев

Церемонию посетил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который подчеркнул, что собор неспроста открыт в День крещения Руси и посвящен великому князю-крестителю, ведь именно духовные и религиозные ценности легли в основу российской духовности.

Новый собор возводится в юго-западном районе краевой столицы, в жилом микрорайоне «Перспективный». Настоящим украшением внутреннего убранства храма является беломраморный иконостас, на который стоит посмотреть, ведь второго такого в ставропольских церквях нет. Предполагается, что храм Святого равноапостольного князя Владимира будет самым большим в Юго-Западном районе Ставрополя. Единовременно в нем смогут находиться до 1 500 человек.

Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: Иван Жимаев

Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест». Фото: Иван Жимаев

НАША СПРАВКА

Возведение пятикупольного храма в честь равноапостольного князя Владимира началось в минувшем году. С инициативой строительства храма в микрорайоне «Перспективный» выступила Ставропольская и Невинномысская епархия. Намерение их было встречено с энтузиазмом застройщиком микрорайона - группой компаний «ЮгСтройИнвест», которая застраивает микрорайон «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону. На выделенные компанией средства были приобретены полтора гектара земли по улице Рогожникова в Ставрополе для строительства большого православного комплекса, проведены коммуникации и ведутся все строительные работы.

За труды и заслуги генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов награжден медалью РПЦ, Ставропольской и Невинномысской епархии «Ставропольским крестом» II степени.

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