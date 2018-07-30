Пять наивных вопросов к матчу «Ростов» - «Ахмат»

30 Июль 16:58 2018-07-30T17:04:26+03:00

На мачте присутствовали 28 тысяч зрителей - столько, сколько, как утверждают в ФК "Ростов", разрешили в РПЛ. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Почему организаторы матча 1-го тура РПЛ на стадионе «Ростов-Арена» вдруг разучились всему, что наработали за время ЧМ-2018?

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Нет, так не бывает: чтобы вот кто-то все умел, а потом вдруг — бац! - и разучился. Совсем. Напрочь!

Но, увы, приходится констатировать: организация матча 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом», которая, к слову, завершилась победой подопечных Валерия Карпина, не смогла напомнить даже подобие ни тестовых игр перед ЧМ, ни — уж точно! - самого чемпионата мира.

Появлялось тогда еще смутное нехорошее предчувствие: а сможет ли «Ростов», получив, хоть пока и номинально, не юридически «Ростов-Арену» в качестве домашнего стадиона, проводить свои поединки на том уровне, который так высоко был оценен во время мундиаля?

Это когда шаттлы проносились как часы, один за другим, когда все на свете знающие волонтеры готовы были объяснить любую вещь, а потоки болельщиков четко распределялись по направлениям входов на стадион – в зависимости от мест. И то же самое происходило после игры: организованно, умело.

Что же получилось теперь, когда отгремел ЧМ и начались будни в виде регулярного чемпионата России, и «Ростов-Арена» при этом была заполнена лишь на две трети — на сколько, как объяснили в администрации клуба, позволила РПЛ.

Итак — вот пять вопросов в организаторам...

Первый: Почему потоками болельщиков никто не управлял?

Нет, волонтеры-то были — но, едва выкрикивая «Дай пять!», они отчего-то совершенно не способны были грамотно, громко объявляя это через рупоры, направлять зрителей по нужным секторам, к правильным входам? В итоге толпы людей брели сами по себе, метаясь из стороны в сторону.

Второй: Для чего на «Ростов-Арене» два шикарных экрана?

Они показывали только счет и время, и «включились» только после финального свистка, обозрев трибуны. Почему-то не было того, ради чего их вообще-то поставили: повторов интересных и важных моментов.

Если кто-то скажет, что, мол, этого нельзя было сделать, то — глупости: отчего же тогда в том же первом туре во время матча «Урала» на «Екатеринбург-Арене», тоже построенной к ЧМ, оба экрана вполне себе работали?

Третий: Кто лишил новый стадион возможности зарабатывать?

Ну это же мировая практика, о которой столько говорили на всех уровнях: «Ростов-Арена» должна зарабатывать – и не только продажей билетов (много там и не получится), а за счет продажи модулей на внутренних мультимедийных рекламных экранах по периметру поля.

Но вот только где эта лента? Вместо нее — стационарные баннеры спонсоров и партнеров клуба и РПЛ? Или нет тех, кто способен рулить этими процессами?

Четвертый: Что с организацией выхода болельщиков с матча?

То есть — вообще-то она была, организация, а? На деле получилось, что толпы народа устремились с арены в город – анонсированные бесплатные шаттлы уходили просто напрочь переполненные, а обычных рейсовых автобусов было не дождаться.

И люди шли двумя потоками – причем, поскольку, опять-таки, их никто не направлял, все двинулись сплошняком к правой (в направлении города) стороне Ворошиловского моста. По проезжей части – вдоль нового парка. И гаишники и сотрудники полиции, увидев это, просто цепочкой перекрыли выезд машин с парковок – что из парка, что от стадиона (кстати: навигации по проезду к парковкам тоже нет – почему?!).

И те, кто приехали на первый матч «Ростова» с комфортом на личном авто, оказались в ловушке: им пришлось стоять и ждать, пока пройдут пешие болельщики.

Пятый: Есть понимание, как все будет, когда наступит осень?

Дело в том, что народ огромной массой — не протолкнуться — шел по крайне узкой для такого трафика, шириной в 3 метра, пешеходной части моста: и не только опытные фанаты мужского пола с кричалками, но и дети, и женщины, и болельщики пожилого возраста — под очень сильным порывистым ветром над Доном?

Напомним: для примерно схожего плотности потока (с учетом того еще, что шаттлов было в шесть раз больше и ходили они чаще) во время ЧМ перекрывали половину моста!

Кто объяснит, почему нельзя было, по крайней мере, с помощью волонтеров распределить потоки по обеим сторонам путепровода (вторая, ниже по течению, была почти пустой, но перебраться никак)? Или выделить для болельщиков хотя бы полосу, поставив барьеры и направив на обеспечение безопасности экипажи ГИБДД?

Только если кто-то забыл, в России заключительные игры чемпионата страны проходят еще и глубокой осенью – в ноябре и в декабре. И бывает вообще-то ливни, и сильнейший ветер, и наледь. Можете себе представить, как будет происходить движение по Ворошиловскому мосту в этих условиях?

ВЫВОДЫ

Давайте считать, что это был тестовый матч на «Ростов-Арене» - на этот раз в рамках РПЛ. И он оказался провален с точки зрения организации.

И теперь до 11 августа, когда состоится следующий домашний матч «Ростова» в рамках 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», ошибки будут исправлены.