Валера, верим — или проверим? Карпин нацелился выиграть с «Ростовом» чемпионат России

30 Июль 18:00 2018-07-30T18:29:46+03:00

Команда, между тем, по трансферной стоимости игроков занимает 8-ю строчку в РПЛ

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Валерий Георгиевич, конечно, может зажечь на пресс-конференциях — да так, что его высказывания и фразы потом обсуждаются вплоть до следуюшего тура (то есть, до очередного послематчевого общения со СМИ).

Вот и после победного матча с «Ахматом» Валерий Карпин, делясь впечатлениями от только что завершенной игры, вступил вот в такой диалог с журналистами:

- Вы удовлетворены действиями группы атаки «Ростова»?

- Раз выиграли — скажу, что удовлетворен. Хотя, наверное, слукавлю...

- Планируется ли приобретение игроков в группу атаки?

- Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке. Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно.

- А что за задачи, кстати?

- Задача - выиграть чемпионат, - неожиданно объявил Карпин.

Потом, впрочем, после секундной паузы добавил:

- Ну вот — даже вы смеетесь!..

Наверное, это все-таки была шутка. С другой стороны — всегда ведь хочется верить в лучшее, правда?

Смог же в свое время Курбан Бердыев сотворить чудо? И ведь тоже, признаться, в том составе особых звезд-то не было — наоборот, большинство из игроков именно после «серебра» в чемпионате России с «Ростовом» и во время матчей в еврокубках и подняли свои «котировки» на трансферном рынке — и Азмун, который сегодня стоит 9 млн евро, и Полоз (5,5 млн), и Кудряшов (3 млн), и Джанаев (2,8 млн), и Могилевец (2,4 млн), и Байрамян (800 тысяч), выступающе в нынешнем сезоне под началом Бердыева в «Рубине», и Ерохин (6 млн), и Нобоа (2 млн) — в «Зените».

Причем, некоторые, переходя на пике из «Ростова» в другие клубы, стоили значительно выше, чем сейчас.

Кстати, к началу сезона 2018/19 портал transfermarkt.ru, который как раз и оценивает футболистов, опубликовал интересные данные по трансферной стоимости команд. Очень, надо сказать, любопытная информация.

Таблица: transfermarkt.ru

Самый дорогой состав, как и прежде, у «Зенита» - это более 150 млн евро, у которого есть и Леанардо Паредес (20 млн), и Маммана и Дриусси (по 12 млн), и Кокорин (11 млн), и выигрывавший в свое время Кубок России в составе «Ростова», а потом «отбывавший» аренду в «Арсенале» Дзюба, выстреливший на ЧМ-2018 (10 млн).

Второе место в этом вопросе — у «Спартака», 125 млн евро, включающие в себя и Промеса за 24 млн, и Фернандо за 15 млн, и Зобнина за 10 млн, и капитана команды, уроженца Миллерово, Дениса Глушакова за 6 млн.

На третье место в нынешнем сезоне поднялся «Локомотив» - 90,3 млн евро, поскольку ЦСКА, продав Головина за 30 млн евро в «Монако», опустился на 5-е место. Самый ценный, в плане денег, у «железнодорожников» игрок — это поляк Гжегож Крыховяк за 18 млн, потом - братья Миранчучки (Алексей — 14 млн, Антон — 8 млн).

Четвертая строчка — у «Краснодара» (85,1 млн евро), за который выступают Федор Смолов (14 млн) и Виктор Классон (8 млн).

Пятая — у ЦСКА (69,7 млн евро): в стане «армейцев» самые дорогие футболисты — это игроки сборной России: Марио Фернандес (20 млн), Алан Дзагоев (15 млн) и Игорь Акинфеев (12 млн).

ФК «Ростов» - на 8-й строчке: 28,75 млн евро. Самым дорогим в составе желто-синих является Рагнар Сигурдссон (4 млн), далее следуют — Сверирр Ингасон (3,2 млн), Алексей Ионов (2 млн) и Артур Юсупов и Александр Зуев (по 1,8 млн).

Таблица: transfermarkt.ru

И, между прочим, если вы еще раз посмотрите на таблицу с суммарной трансферной стоимостью игроков команд РПЛ, то увидите, что разница-то в этом вопросе между нынешним "Рубином" (считай - почти что "Ростовом" времен еврокубков) и "Ростовом" нынешним не так уж велика. Так что - не стоит, наверное, связывать способность побеждать исключительно с деньгами.