2018-07-30T10:55:58+03:00
Общество

В Ростовской области депутаты донского парламента продлили право получение маткапитала на три года

Также у родителей расширился перечень возможностей по его использованию
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Председатель донского парламента Александр Ищенко рассказал о возможностях использования регионального маткапитала. Фото: пресс-служба ЗСРОПредседатель донского парламента Александр Ищенко рассказал о возможностях использования регионального маткапитала. Фото: пресс-служба ЗСРО
Изменить размер текста:

В четверг, 26 июля, состоялось внеочередное заседание донского парламента, на котором народные избранники приняли поправки в законопроект о региональном материнском капитале. Есть хорошие новости. Депутаты продлили право на получение региональной выплаты за рождение ребенка еще на три года . То есть, предельная дата рождения третьего ребенка - 31 декабря 2021-го.

Одновременно расширился перечень возможностей по использованию денежных средств. Теперь рассчитаться по жилищному кредиту можно с момента получения сертификата и, что важно, даже когда ребенку не исполнилось три года (раньше - только по достижению этого возраста).

- Теперь средства регионального материнского капитала можно будет использовать для погашения кредитов или займов на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, задолго до достижения ребенком возраста трех лет, с момента получения сертификата, - пояснил на пресс-конференции председатель донского парламента Александр Ищенко.

Региональный маткапитал можно по-прежнему использовать на получение образования, лечение ребенка, приобретение автотранспортного средства и компенсацию расходов, связанных с газификацией домовладения, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин. Однако с момента получения сертификата – только на жилищные цели. По остальным – придется ждать, когда ребенку исполнится три года.

Рассчитывать на маткапитал могут малоимущие семьи при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующих детей. На сегодняшний день размер выплаты равен 117,7 тысячи рублей.

Напомним, прошедшее заседание депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва стало последним. Впереди новые выборы. С докладом о проделанной работе перед коллегами выступил председатель донского парламента. По словам Александра Ищенко, с сентября 2013 по июль 2018 года состоялось 57 заседаний Законодательного Собрания, из них 21 – внеочередное, принят 1441 областной закон и 3197 постановлений Законодательного Собрания. Работа депутатов пятого созыва была направлена на укрепление социальной защиты граждан, повышение качества жизни и охрану здоровья людей. До 70 % средств областного бюджета неизменно в последние годы направляется на эти цели. Законодательно закреплен новый порядок социального обслуживания пожилых граждан. Совершенствовалось законодательство в сфере поддержки многодетных семей и защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Депутаты Ростова-на-Дону проинспектировали ход выполнения проекта по созданию комфортной городской среды
В Таганроге суд продлил домашний арест обвиняемому по делу массового отравления таллием на авиазаводе
Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей
Пожар в районе завода «Ростсельмаш» полностью потушен
Пожар в районе «Ростсельмаша» локализован
Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году
В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности
В Ростовской области задержали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку
Как свинья в грязи: ростовчанка пожаловалась на лужи в маршрутке во время дождя
Ростовского режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Африке, посмертно наградят «Лавровой ветвью»
В Батайске серийный воришка в медицинских перчатках успел вынести из частных домов ценностей на полмиллиона рублей
В Ростовской области неизвестные пытались похитить пульт от бетононасоса за 200 тысяч рублей
Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области
В День ВДВ в Ростове-на-Дону купца-коробейника нарядили в тельняшку
В соцсетях осудили молодую мать, которая оголила грудь на детской площадке, чтобы покормить ребенка
В Ростовской области злоумышленники похищали из храмов деньги и продукты
В Новочеркасске полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода
В Ростове-на-Дону из-за ссоры с любимой парень решил покончить с собой на глазах прохожих
Авария на М-4 «Дон» в Ростовской области: семь лет грозит водителю микроавтобуса, в котором погибли шесть человек
Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных