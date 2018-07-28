В Ростовской области депутаты донского парламента продлили право получение маткапитала на три года

28 Июль 10:00 2018-07-30T10:55:58+03:00

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В четверг, 26 июля, состоялось внеочередное заседание донского парламента, на котором народные избранники приняли поправки в законопроект о региональном материнском капитале. Есть хорошие новости. Депутаты продлили право на получение региональной выплаты за рождение ребенка еще на три года . То есть, предельная дата рождения третьего ребенка - 31 декабря 2021-го.

Одновременно расширился перечень возможностей по использованию денежных средств. Теперь рассчитаться по жилищному кредиту можно с момента получения сертификата и, что важно, даже когда ребенку не исполнилось три года (раньше - только по достижению этого возраста).

- Теперь средства регионального материнского капитала можно будет использовать для погашения кредитов или займов на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, задолго до достижения ребенком возраста трех лет, с момента получения сертификата, - пояснил на пресс-конференции председатель донского парламента Александр Ищенко.

Региональный маткапитал можно по-прежнему использовать на получение образования, лечение ребенка, приобретение автотранспортного средства и компенсацию расходов, связанных с газификацией домовладения, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин. Однако с момента получения сертификата – только на жилищные цели. По остальным – придется ждать, когда ребенку исполнится три года.

Рассчитывать на маткапитал могут малоимущие семьи при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующих детей. На сегодняшний день размер выплаты равен 117,7 тысячи рублей.

Напомним, прошедшее заседание депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва стало последним. Впереди новые выборы. С докладом о проделанной работе перед коллегами выступил председатель донского парламента. По словам Александра Ищенко, с сентября 2013 по июль 2018 года состоялось 57 заседаний Законодательного Собрания, из них 21 – внеочередное, принят 1441 областной закон и 3197 постановлений Законодательного Собрания. Работа депутатов пятого созыва была направлена на укрепление социальной защиты граждан, повышение качества жизни и охрану здоровья людей. До 70 % средств областного бюджета неизменно в последние годы направляется на эти цели. Законодательно закреплен новый порядок социального обслуживания пожилых граждан. Совершенствовалось законодательство в сфере поддержки многодетных семей и защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.