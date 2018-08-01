Идеи для предпринимателей e-commerce: как сэкономить на доставке

2 Авг. 13:00 2018-08-02T13:00:02+03:00

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Делать покупки в интернете – это быстро, удобно и выгодно. В последние годы жители России только подтверждают это утверждение. Онлайн-шопинг стремительно набирает обороты. По оценкам агентства Data Insight, спрос на товары через интернет за 2017 год вырос на 22%.

По данным службы доставки Boxberry покупатели все чаще делают заказы в региональных онлайн-магазинах. Сумма среднего чека за заказы, сделанные на площадках e-commerce Ростова-на-Дону, в первой половине 2018 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Если раньше покупатели покупали приобретали товары в среднем на 900 рублей, то теперь эта цифра – более 1500 рублей.

Чаще всего посылки с заказами из Ростова-на-Дону отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Наибольшей популярностью пользуются товары для рукоделия, компьютерная техника, парфюмерия, косметика и витамины.

Сотрудничество с Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. В начале работы с компанией онлайн-площадки могут пользоваться более выгодными условиями. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry и введите промокод LETO. Вы получите скидку 10% на базовый тариф. Акция действует в течение 60 дней с момента регистрации.

Передавать заказы на доставку интернет-магазин может сразу после регистрации на сайте Boxberry. В настоящий момент в Ростове-на-Дону работает 21 пункт выдачи Boxberry, и 19 из них принимает отправления от местных интернет-магазинов.

Boxberry обеспечивает строгий контроль за соблюдением сроков доставки и оперативно перечисляет интернет-магазинам средства за выданные заказы. Выгодные тарифы действуют как для популярных направлений, так и для отдаленных регионов. К примеру, стоимость доставки из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург составит от 190 рублей, в Екатеринбург – от 220 рублей, а в Краснодар – от 170 рублей.

Загружать данные о заказах и отслеживать грузы можно в личном кабинете интернет-магазина. Здесь же можно оформить экспресс-накладную. Это сведет к минимуму заполнение бумаг в отделении Boxberry.

Компания бесплатно предоставляет готовые IT-решения. Модули для популярных CMS позволяют автоматизировать информационный обмен с Boxberry и отправлять данные службе доставки прямо из административного раздела сайта интернет-магазина.

Также Boxberry обеспечивает рекламную поддержку предприятиям онлайн-торговли. Компания проводит совместные акции, рекламирует интернет-магазины в сети отделений и в печатном каталоге. Все кампании направлены на увеличение числа покупателей и узнаваемость бренда на всероссийском рынке.

Более 4000 интернет-магазинов уже стали партнерами Boxberry и доверили компании доставку заказов. Зарегистрируйтесь на сайте и развивайте свой бизнес вместе с Boxberry. Начать можно уже сегодня.

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